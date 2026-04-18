David Catalán se come Barcelona: el diseñador recurre al reaprovechamiento para armar una colección fascinante

Siempre decimos que nuestras abuelas eran las reinas del reciclaje antes de que existiera esta palabra. Ellas hablaban de reaprovechamiento, que tiene un significado mucho más exacto. Y aprovechamiento es lo que hace David Catalán en esta colección. “Me he inspirado en las mantas de retalhos portuguesas, que las avós (abuela en portugués) tejían con trapos y mantas viejas. Y ese efecto de puzle, o patchwork, lo traslado a las prendas de la colección, que he realizado aprovechando restos de colecciones pasadas, prendas antiguas y restos textiles de una fábrica de Oporto para formar otras nuevas, o para dar nuevas vidas a piezas usadas”.

Hay cazadoras de cuero rehechas que mantienen el paso del tiempo, los signos del paso del tiempo, los rotos y el desgaste de haberse usado mucho. Luego están las chaquetas y los trajes, las piezas que más ha mimado, cuidado y pulido en esta colección.

Una paleta de color contenida y acertada Luego está la parte más comercial, pero que es igual de fascinante. Toda la labor de patchwork que llevan las prendas de reaprovechamiento se traslada a estas piezas en forma de estampado de cuadros, un conjunto de geometrías que juegan a declinar tonos similares de burdeos y gris. "Aportan otra opción de color", dice. El punto pone un punto de sobriedad a la colección, que seduce con looks muy buen construidos, superposiciones apetecibles y rompedoras y una nueva, e interesante, mirada al dadcore que recorre las pasarelas y, asombrosamente, las calles. Diseño de David Ctalán RTVE Desfile de David Catalán RTVE Desfile de David Catalán RTVE

Apuesta por el algodón orgánico Más puzle. Catalán juega a 'montar' sus prendas. Por ejemplo, utiliza los bolsillos como piezas que coloca para armar una chaqueta, o el cuello, recurriendo solo al contraste de color. Las camisas son uno de los éxitos de esta colección. "He hecho varias con tejido de rayas y aquí he trasladado el patchwork al patrón. Esta la he hecho con restos de todas las demás y es la que más ha gustado". Especialmente llamativos son los conjuntos de camisa y pantalón en algodón orgánico tratado, para que parezca un tejido que no es, "si ha pasado por un coating y un lavado para tener este aspecto de poliuretano. Los patrones, por lo general, son cómodos, despegados del cuerpo. El oversized de las chaquetas viene contenido, más elegante y chic. Los pantalones en cambio juegan con los volúmenes y las pinzas, generando nuevas siluetas. Catalán consigue elevar el traje a otra dimensión, alejada del encorsetamiento clásico y del historicismo relamido, lo suyo es más una nueva forma de arquitectura textil, reforzada por ese interesante juego de paneles en los el color y la historia de cada uno de ellos cobra sentido. Desfile de David Catalán RTVE Desfile de David Catalán RTVE Desfile de David Catalán RTVE Desfile de David Catalán RTVE

Un invierno en calma Es quizá una de sus colecciones con la paleta de color más contenida, todo está en sintonía, nada chirría, nada se desmarca del resto. Esta armonía estética refuerza el carácter de la colección, la eleva a una nueva categoría. "Es cierto, este invierno es más calmado, pero luego para verano haré otra más colorida, con tonos más sirena". David Catalán gustó desde que era un novato. Lo descubrimos en septiembre de 2014 y ya entonces decía a RTVE que no estaba en la moda para forrarse: "El dinero me da igual, yo quiero desfilar en una pasarela internacional". Y lo ha logrado. Está afincado en Oporto y presenta sus colecciones en la Semana de la Moda de Milán, en el calendario oficial. Había mucha expectación para ver su desfile en 080 Barcelona Fashion, muchas ganas de estar en su 'primera vez' en Barcelona y no ha defraudado a nadie. Todo ha sido perfecto: la colección, el estilismo, el desfile. Deja el listón muy alto y deja una pregunta en lo alto: ¿Volverá? Desfile de Eñaut RTVE

Antes fue el turno de EÑAUT La firma de Eñaut Berruetabeña ha sido la gran sorpresa del día. Su colección en percha parecía aletargada, ropa colgada de un burro. Luego, en la pasarela, cada pieza se ha transformado en algo superior. Su propuesta es rotunda, atrevida, rompedora, fascinante. El diseñador sabe jugar con los códigos que se manejan ahora en la moda global, pero tiene en mente el trabajo de grandes de los 90 que siguen siendo referencia para las nuevas generaciones. Asistimos, además, a un revival noventero y esta colección, de carácter continuista, es un claro ejemplo. "Lo que he hecho ha sido recoger la anterior, que hablaba de la pérdida de la identidad, del deseo de encajar. Esta se llama Ego dissolution y va de dejar perderse, reconocerse en la vulnerabilidad y de avanzar hacía una versión más sólida de uno mismo", dice a RTVE. Para reforzar esa idea recurre a la estética del hockey y traslada las protecciones que llevan los jugadores a su terreno, a prendas armadura y otras de hombros muy marcados. Además, ha utilizado mosquetones (otro elemento que hace referencia a la seguridad y la protección) como broches y hebillas. Desfile de Eñaut RTVE Desfile de Eñaut RTVE Desfile de Eñaut en 080 RTVE