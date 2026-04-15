El PP atribuye al Gobierno la responsabilidad política del apagón tras la comisión del Senado
- La formación culpa a Sara Aagesen y Beatriz Corredor del suceso y pide su dimisión
- El PSOE se defiende y dice que no hay acreditada "responsabilidad política alguna"
El PP ha concluido este miércoles que el "único responsable" del apagón que dejó sin suministro eléctrico el pasado 28 de abril a la Península Ibérica fue el Gobierno de Pedro Sánchez. La formación ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para plantear sus conclusiones en la comisión de investigación sobre estos hechos y ha señalado directamente a la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, para las que ha exigido su cese.
"Hoy queda claro que son las responsables de que España se fuera a negro el 28 de abril. Y las culpables no pueden seguir ni un minuto más en su puesto", ha señalado en rueda de prensa la portavoz del grupo parlamentario popular en el Senado, Alicia García. En su opinión, el apagón "no fue un hecho fortuito, no fue una catástrofe natural sobrevenida", sino "el resultado de una gestión irresponsable y de unas políticas negligentes".
Asimismo, García ha acusado al Gobierno de "ocultar pruebas" y buscar "culpables ajenos" para "tapar la verdad". "Nos ocultó documentación, nos negó los audios y los conocimos porque fueron remitidos por las operadoras. Por tanto, hubo opacidad, hubo falta de colaboración e intento de construir un relato exculpatorio", ha añadido.
El informe del PP, que se votará este jueves en la Cámara Alta y tiene asegurada su convalidación por la mayoría absoluta de los populares, llega tras casi un año de trabajo. Por ella, han desfilado expertos y miembros de las compañías eléctricas, además de Aagesen o Corredor, entre otros.
Preguntada por posibles acciones judiciales, la portavoz ha dicho que lo estudiarán: "Vamos a ir poco a poco (...) Veremos y anunciaremos si emprendemos alguna acción", ha respondido.
El PSOE se defiende: no hay acreditada "responsabilidad política alguna"
También se ha pronunciado el grupo socialista en el Senado, quien en cambio ha concluido, tras los meses de investigación, que no hay acreditada "responsabilidad política alguna".
José Antonio Valbuena, viceportavoz del grupo socialista en dicha comisión, ha señalado este miércoles en una rueda de prensa que recoge Efe que esta conclusión se basa en que no existe "una causa única, ni un agente único" que fuera la causa del apagón.
"No hay ninguna decisión del Gobierno que pueda justificarse" como causa de ese cero eléctrico, según Valbuena, que ha asegurado que se "sitúan en un ámbito técnico" y ha hecho referencia al informe del panel de expertos europeos donde, según ha dicho, no se atribuye ningún tipo de responsabilidad al Gobierno.