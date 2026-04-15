El PP atribuye al Gobierno la responsabilidad política del apagón tras la comisión del Senado

El PP ha concluido este miércoles que el "único responsable" del apagón que dejó sin suministro eléctrico el pasado 28 de abril a la Península Ibérica fue el Gobierno de Pedro Sánchez. La formación ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para plantear sus conclusiones en la comisión de investigación sobre estos hechos y ha señalado directamente a la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, para las que ha exigido su cese.

"Hoy queda claro que son las responsables de que España se fuera a negro el 28 de abril. Y las culpables no pueden seguir ni un minuto más en su puesto", ha señalado en rueda de prensa la portavoz del grupo parlamentario popular en el Senado, Alicia García. En su opinión, el apagón "no fue un hecho fortuito, no fue una catástrofe natural sobrevenida", sino "el resultado de una gestión irresponsable y de unas políticas negligentes".

Asimismo, García ha acusado al Gobierno de "ocultar pruebas" y buscar "culpables ajenos" para "tapar la verdad". "Nos ocultó documentación, nos negó los audios y los conocimos porque fueron remitidos por las operadoras. Por tanto, hubo opacidad, hubo falta de colaboración e intento de construir un relato exculpatorio", ha añadido.

El informe del PP, que se votará este jueves en la Cámara Alta y tiene asegurada su convalidación por la mayoría absoluta de los populares, llega tras casi un año de trabajo. Por ella, han desfilado expertos y miembros de las compañías eléctricas, además de Aagesen o Corredor, entre otros.

Preguntada por posibles acciones judiciales, la portavoz ha dicho que lo estudiarán: "Vamos a ir poco a poco (...) Veremos y anunciaremos si emprendemos alguna acción", ha respondido.