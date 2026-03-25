Directo | Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, comparece de nuevo en el Senado por el apagón

La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, comparece este miércoles en la comisión del Senado para responder preguntas sobre el apagón peninsular del 28 de abril de 2025. La responsable de la entidad ya compareció en septiembre de 2025 y repite para aclarar "posibles contradicciones de su versión".

En esta ocasión, Corredor responderá a las preguntas de los senadores tras publicarse otros dos nuevos informes sobre el cero eléctrico que dejó sin luz el país aquel 28 de abril.

Por un lado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) presentó la semana pasada un informe con recomendaciones. El texto reclama medidas para mitigar los cambios "bruscos" de tensión y recomienda que se refuerce la coordinación entre los gestores de red.