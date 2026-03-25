Directo | Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, comparece de nuevo en el Senado por el apagón
- La presidenta de Redeia repite ante la comisión para aclarar "posibles contradicciones en su versión"
La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, comparece este miércoles en la comisión del Senado para responder preguntas sobre el apagón peninsular del 28 de abril de 2025. La responsable de la entidad ya compareció en septiembre de 2025 y repite para aclarar "posibles contradicciones de su versión".
En esta ocasión, Corredor responderá a las preguntas de los senadores tras publicarse otros dos nuevos informes sobre el cero eléctrico que dejó sin luz el país aquel 28 de abril.
Por un lado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) presentó la semana pasada un informe con recomendaciones. El texto reclama medidas para mitigar los cambios "bruscos" de tensión y recomienda que se refuerce la coordinación entre los gestores de red.
El apagón fue algo "inédito"
El otro análisis llegó de Bruselas, tras difundir el pasado viernes la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-e) su informe final sobre el incidente. Los expertos determinaron que se trató de un fenómeno inédito causado por múltiples factores, pero que se podía corregir a nivel técnico con medidas de control de voltaje.
En su comparecencia de septiembre de 2025, la presidenta de Redeia -matriz de Red Eléctrica- aseguró que "la causa del apagón fue el incumplimiento por parte de los grupos convencionales de la obligación vigente de control de tensión en cuanto a la absorción de reactiva". Con estas palabras, se refería a las centrales de generación eléctrica en manos de empresas privadas. En todo momento, defendió la actuación de Red Eléctrica.
La comisión de investigación del Senado se constituyó en junio de 2025 para esclarecer las causas de aquella interrupción del suministro de aquel 28 de abril.
Por el momento, han pasado por ella directivos de compañías como Iberdrola o Endesa y altos cargos del operador del sistema, Red Eléctrica. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, fue la última compareciente.