El juez archiva la causa por el apagón al no haber un "mínimo indicio" de sabotaje terrorista

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha archivado la investigación abierta por el apagón eléctrico ocurrido en la península el 28 de abril de 2025, ya que determina que no existe "un mínimo indicio" de que se tratase de un "sabotaje terrorista".

Un día después del apagón que sorprendió a la España peninsular y Portugal y que dejó sin suministro eléctrico durante horas a millones de ciudadanos, el juez Calama acordó abrir una investigación por si pudiese tratarse de ciberterrorismo.

Sin embargo, tras meses de investigación y una vez que ha recabado todos los informes técnicos solicitados a diversos organismos, el juez ha descartado "de forma absoluta la existencia de indicios que permitan inferir que el origen de los hechos investigados se encuentre en una acción de terrorismo informático". Así lo indica en un auto publicado este lunes.

Sí que deduce en el mismo que puede concurrir un conflicto de naturaleza eminentemente administrativo y/o civil relacionado con los distintos operadores que intervienen en la generación de la energía eléctrica. Pero estos hechos, aclara el juez, ante la ausencia de cualquier indicio delictivo, deben quedar fuera de la vía penal, "máxime cuando existen otros mecanismos de solución".

Esta conclusión coincide con la idea vertida por Red Eléctrica poco después de producirse el apagón. Entonces, el operador también descartó que se tratara de un ataque informático.

Además, en octubre de 2025 un informe de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad indicaba que el apagón se debió a una "cascada de sobrevoltaje" iniciada en el sur de España que, en cuestión de minutos, se expandió por el país —salvo Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla— y traspasó a Portugal.