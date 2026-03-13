El hermano menor de los detenidos en Hornachos admite el crimen de Francisca Cadenas nueve años después

El silencio sepulcral que durante nueve años ha envuelto la desaparición de Francisca Cadenas en Hornachos, Badajoz, se ha quebrado este viernes entre las paredes del acuartelamiento de la Guardia Civil de Zafra. En un giro que parece cerrar una de las crónicas más negras de la historia reciente de Extremadura, la sombra de la sospecha ha dado paso a una cruda admisión de culpabilidad.

Según informan fuentes de la investigación a TVE, el hermano menor de los dos hombres arrestados esta semana "ha confesado este viernes ante la Guardia Civil el crimen de Francisca Cadenas tras su desaparición en 2017". En su declaración ante los agentes, el detenido ha asumido la responsabilidad de los hechos y "ha exculpado a su hermano", tratando de desvincularlo de la autoría directa de la muerte de la vecina hornachega.