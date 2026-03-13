El hermano menor de los detenidos en Hornachos admite el crimen de Francisca Cadenas nueve años después
- El detenido exculpa a su hermano tras el hallazgo de restos óseos en el patio de la vivienda familiar
- La Guardia Civil mantiene el registro de la casa por tercer día mientras los arrestados esperan al juez
El silencio sepulcral que durante nueve años ha envuelto la desaparición de Francisca Cadenas en Hornachos, Badajoz, se ha quebrado este viernes entre las paredes del acuartelamiento de la Guardia Civil de Zafra. En un giro que parece cerrar una de las crónicas más negras de la historia reciente de Extremadura, la sombra de la sospecha ha dado paso a una cruda admisión de culpabilidad.
Según informan fuentes de la investigación a TVE, el hermano menor de los dos hombres arrestados esta semana "ha confesado este viernes ante la Guardia Civil el crimen de Francisca Cadenas tras su desaparición en 2017". En su declaración ante los agentes, el detenido ha asumido la responsabilidad de los hechos y "ha exculpado a su hermano", tratando de desvincularlo de la autoría directa de la muerte de la vecina hornachega.
El macabro hallazgo en el patio
El desenlace de este drama comenzó a fraguarse este pasado miércoles. Bajo el suelo de la vivienda de los sospechosos, el equipo de Criminalística localizó lo que el pueblo temía desde hacía casi una década: "fueran encontrados restos óseos de Francisca Cadenas en el patio de su vivienda". La confesión de este viernes se ha producido mientras ambos permanecen bajo custodia en Zafra, "a la espera de pasar este sábado a disposición judicial".
Mientras la justicia se prepara para escuchar el relato de los detenidos, el escenario del crimen sigue bajo un minucioso escrutinio. Los agentes de la Guardia Civil "continúan este viernes, por tercer día consecutivo, con el registro de la vivienda de los dos detenidos", trabajando ya "sin la presencia de éstos" para recabar hasta la última evidencia que termine de armar el rompecabezas de aquella noche de mayo de 2017.