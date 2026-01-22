El francés Corentin Moutet, un tenista polémico que reta a Carlos Alcaraz en Australia: "Será divertido"

El tenista francés Corentin Moutet espera en tercera ronda al número uno del mundo, que no es otro que el español Carlos Alcaraz. A priori es favorito el murciano, pero él mismo advirtió en rueda de prensa tras superar la segunda ronda: "Es un jugador muy anárquico. Será divertido". El partido está programado para la madrugada de este viernes, no antes de las 3:30 horas.

"Moutet es un jugador muy anárquico que no sabes por dónde va a salir. Aunque haga muchas cosas en su juego tiene un mismo patrón. Espero estar concentrado y dar lo mejor e imponer el nivel y el ritmo de partido que nos conviene. Veremos. Nos vamos a divertir", dijo Alcaraz en rueda de prensa tras derrotar al alemán Hanfmann.

Moutet alcanzó la tercera ronda tras superar al estadounidense Michael Zheng, que se retiró lesionado cuando el galo ganaba por 3-6, 6-1, 6-3 y 2-0 después dos horas de partido. Previamente, en primera ronda, superó al austríaco Tristan Schoolkate por 6-4, 7-6 y 6-3.

Paralelamente, avanza en el cuadro de dobles con su compatriota Luca Sánchez, donde protagonizó un incidente en primera ronda lanzando su raqueta contra una cámara. No es la primera vez que Moutet paga su frustración con su herramienta de trabajo; ya lo hizo en el pasado Madrid Open, haciendo además el amago de dársela a un muchacho en la grada.

Sin salir de nuestro país, la lio en el 'challenger' de Mallorca, donde también lanzó la raqueta y discutió con el juez de silla en un partido, porque tras un resbalón tocó la red y le dieron el punto a su rival.