El francés Corentin Moutet, un tenista polémico que reta a Carlos Alcaraz en Australia: "Será divertido"
- El tenista galo lanzó una raqueta contra una cámara en un partido del cuadro de dobles
- "Es un jugador muy anárquico que no sabes por dónde va a salir; será divertido", dice el español
El tenista francés Corentin Moutet espera en tercera ronda al número uno del mundo, que no es otro que el español Carlos Alcaraz. A priori es favorito el murciano, pero él mismo advirtió en rueda de prensa tras superar la segunda ronda: "Es un jugador muy anárquico. Será divertido". El partido está programado para la madrugada de este viernes, no antes de las 3:30 horas.
"Moutet es un jugador muy anárquico que no sabes por dónde va a salir. Aunque haga muchas cosas en su juego tiene un mismo patrón. Espero estar concentrado y dar lo mejor e imponer el nivel y el ritmo de partido que nos conviene. Veremos. Nos vamos a divertir", dijo Alcaraz en rueda de prensa tras derrotar al alemán Hanfmann.
Moutet alcanzó la tercera ronda tras superar al estadounidense Michael Zheng, que se retiró lesionado cuando el galo ganaba por 3-6, 6-1, 6-3 y 2-0 después dos horas de partido. Previamente, en primera ronda, superó al austríaco Tristan Schoolkate por 6-4, 7-6 y 6-3.
Paralelamente, avanza en el cuadro de dobles con su compatriota Luca Sánchez, donde protagonizó un incidente en primera ronda lanzando su raqueta contra una cámara. No es la primera vez que Moutet paga su frustración con su herramienta de trabajo; ya lo hizo en el pasado Madrid Open, haciendo además el amago de dársela a un muchacho en la grada.
““
Sin salir de nuestro país, la lio en el 'challenger' de Mallorca, donde también lanzó la raqueta y discutió con el juez de silla en un partido, porque tras un resbalón tocó la red y le dieron el punto a su rival.
Saque de cuchara como Kyrgios
Parar un partido contra el mismísimo Novak Djokovic, porque le sonaba la alarma en el móvil; beber coca cola en mitad del partido; retarse con Aleksandar Bublik en el challenger de Phoenix (EEUU) para pegarse en la calle, o provocar la eliminación de Francia en la Copa Davis por jugarse el punto de partido con un 'gran willy' son algunas más de las anécdotas que nos ha dejado Moutet a lo largo de su carrera. Pero ni un sólo título.
A sus 26 años, ocupa el puesto 37 del ranking y su mejor posición fue la 31 en marzo del año pasado. Por sus formas recuerda al australiano Nick Kyrgios y comparten un arma secreta: el saque de cuchara.
Moutet habló de ello en su anterior rueda de prensa: “Si lo haces para provocar al público, eso es diferente. Por mi parte, lo hago cuando creo que puedo ganar el punto”. “Quizás cambie, al ver cada vez a más jugadores haciéndolo, porque es un golpe eficaz y funciona. Por mi parte, nunca lo hago para faltar el respeto a nadie. Mientras me siga funcionando, lo seguiré haciendo", añadió.
Está por ver si emplea ese truco contra Alcaraz igual que hizo Kyrgios en su momento contra Rafa Nadal. Es el primer duelo de Moutet contra el número uno del mundo, inédito hasta la fecha. “Nunca he entrenado con él y nunca he jugado contra él, así que será una sorpresa incluso para él”, dijo el francés, que en algo coincidió con su próximo rival: "Será divertido".