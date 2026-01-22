Paula Badosa y Rafa Jódar dicen adiós en segunda ronda del Open de Australia
- La tenista española, derrotada por la rusa Selekhmeteva, caerá del 25º al 64º del ranking
- El madrileño, que en primera ronda logró su primera victoria en un Grand Slam, cae ante Mensik
La tenista española Paula Badosa, vigésimo sexta cabeza de serie, se despidió este jueves del Open de Australia al caer en segunda ronda ante la rusa Oksana Selekhmeteva, 101 del mundo, por 6-4 y 6-4, en un partido que se resolvió en una hora y 39 minutos en Melbourne.
Badosa, semifinalista el pasado año y que inició el torneo en el puesto vigésimo quinto cae ahora al 64 del ranking. No logró la española encontrar continuidad en los momentos clave frente a una rival que fue de menos a más y que sostuvo un plan claro desde el fondo de la pista, con pelotas profundas y cambios de ritmo que incomodaron a la española.
La catalana, que llegó a disponer de una ventaja en el primer set, vio cómo Selekhmeteva reaccionó a tiempo y terminó por cerrar el parcial con un quiebre decisivo.
En el segundo set, la española intentó cambiar el guion apoyándose en el saque y en tramos de tenis más agresivo, pero volvió a pagar caros algunos errores en puntos cortos.
Mensik frena el sueño de Jódar
El joven tenista español Rafa Jódar puso fin a su estreno profesional y a la disputa del primer Grand Slam en su carrera, tras la derrota ante el checo Jakub Mensik, con un balance positivo y la idea de aprender tanto de las victorias como de las derrotas.
El checo le derrotó por la vía rápida con un 6-2, 6-4 y 6-4. Pero, con todo, Jódar se marcha satisfecho de su paso por Melbourne. "Los pequeños detalles hoy no han estado de mi lado pero tengo un margen de mejora grande. Hay que seguir con los pies en el suelo".
El madrileño ha dado el paso al tenis profesional tras un tiempo en la Universidad de Virginia (EE.UU.) Aún no tiene decidido cuáles van a ser sus siguientes pasos en el circuito. Ahora volverá a Madrid y estudiará las opciones con su equipo. "Voy a descansar una semana y veremos el calendario de los próximo meses".