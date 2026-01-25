Los vídeos contradicen la versión de la administración Trump sobre la muerte a tiros de un ciudadano en Mineápolis

las mayorías en el Congreso

Pues en este punto nos vamos hasta allí.

Hablamos con Mónica Romero.

También tenemos comunicación con Antonio Rodríguez.

Son españoles que viven en Minnesota

Muchísimas gracias a los dos por atender la llamada del Canal 24 Horas

De nada. Gracias a vosotros.

Hola. Mónica, empiezo contigo.

¿Cómo estáis

viviendo esta situación que se ha desencadenado allí, en estas últimas

semanas especialmente?

Pues estamos desbordados, estamos con mucho miedo, con mucho miedo, esto es

algo impensable que en este país que presume de ser la tierra de las

libertades estemos viviendo

este tipo de situación que recuerda a una dictadura

Nunca hubiera pensado que tendría que salir con mi pasaporte

para sentirme un poco más segura, pero está ocurriendo.

Yo no voy a ningún lado sin mi pasaporte ahora

Antonio tú también percibes esa sensación esa sensación de miedo de

tener que llevar el pasaporte constantemente

a todas partes, ante ese temor de estar metido de repente en una de esas

redadas

Por supuesto, estoy extremadamente alerta

de mis niñas siempre lo estoy diciendo mis niñas son las que más lo llevan mal

porque por mi color de piel yo al haber nacido en México

me

me identifican como un objetivo más fácil mi acento y el

color dices además que pero si llevo mi pasaporte que tienes niñas que tienes

niñas pequeñas

y dos niñas pequeñas mi mujer es americana y blanca pero aún así ya ni

los blancos están a salvo con lo que está pasando en el caso de los menores

a lo mejor

también están viviendo esta sensación con miedo, ¿cómo conseguís extraerlas

quizá de esta

sensación, de este temor que vive en general la sociedad allí?

no están pudiendo dormir están con miedo de que a papá le van a disparar o

a papá lo van a restar en el mejor de los casos es una pena en este país

Mónica, ¿qué decías?

Te he cortado, perdón.

Están preocupadas. Yo trabajo en una escuela de secundaria

donde..

el 60% de los estudiantes son inmigrantes o bien de la comunidad Mon,

que es muy grande aquí en Minnesota

o somalíes, o etíopes, o muchos latinos, muchísimos latinos.

Y lo que estamos viviendo

es horrible porque hay una ausencia y es muy duro estar dando clase y ver que

te faltan, que tienes siete

sillas vacías en cada clase porque te faltan estudiantes están faltando

muchísimo que los padres tienen miedo de

enviar a sus hijos a las escuelas a pesar de que la escuela es un sitio

seguro en el que por ahora al menos

el ICE no puede entrar, pero sí que han estado en las paradas de autobuses, han

estado en

los barrios, entonces los padres tienen miedo de mandar a los chicos a la

escuela y hay muchas

ausencias y eso va a ser un trauma que los chicos van a vivir toda su vida.

Yo he tenido estudiantes

que en mitad de la clase me los encontraba llorando porque en el grupo

de chat que han tenido con la familia le ha llegado el aviso del padre de que

tengo a Lais en el trabajo, no sé si voy a poder ver, como una especie de

mensaje de despedida

Y

bueno, es una tristeza enorme y el trauma que están, es demasiado peso

para

estos chicos, en mi caso son 13 años, pero hay chicos también de la escuela

elemental, todas las edades que están

sufriendo todo esto.

Desde luego el impacto en los menores es mucho mayor, ya nos afecta a

los adultos, entiendo que a los menores que viven estos momentos con intenso

temor.

¿Tú no vives exactamente en Minneapolis?

Sí, a unos pocos minutos de allí.

¿También el colegio está cerca de esos

lugares donde se están registrando precisamente esas redadas migratorias?

Es que están por todos los lados ya, ya no es Mineápolis.

Es decir, en Mineápolis hay una concentración muy grande de

manifestaciones pacíficas,

que también hay en otras zonas de Minnesota, pero el ICE no está

solamente en

Mineápolis, el ice está por todos los lados, o sea, yo he visto el ice aquí

en la zona en la que yo vivo

está en todos los lados a pesar de las bajísimas temperaturas que estáis

registrando

en estos momentos en Estados Unidos, ¿van a continuar esas protestas,

esas vigilias? Yo no sé si alguno de los dos habéis

estado en alguna de estas vigilias o de estas protestas

Yo estuve en una protesta que hubo aquí el sábado pasado y hacía mucho frío y

había gente. Yo creo que la gente de Minnesota no se

va a rendir, o al menos eso es lo que yo espero, pero también

hay mucho miedo. Hay mucha gente que tiene que proteger

sus trabajos, tiene que proteger a sus

empleados y les hubiera encantado hablar dentro de nuestro grupo en la

comunidad española en la que estamos.

Hay gente a la que

le hubiera encantado estar como nosotros estamos aquí ahora mismo, pero

tienen miedo y tienen que proteger a sus empleados, a sus familias

entonces el miedo existe pero a la vez yo pienso que la gente desde su

capacidad es decir ahora gente

que puede ir a las manifestaciones, otra gente que podamos hacer esto cara

a cara, pero otra gente que está haciendo ayudas,

en donaciones de comida, en repartir comida a las familias que están

encerradas, que no salen por

miedo. Hay mucha solidaridad también y yo creo

que esto no va a parar.

Antonio, el gobernador

ha solicitado el despliegue de la Guardia Nacional.

¿Crees que la tensión va a

seguir incrementándose, va a seguir creciendo?

Bueno, afortunadamente no pasó nada

anoche. Anoche yo esperaba que fuera una noche

violenta y al pasar eso da una autorización

al presidente a autorización entre comillas para desplegar la guardia

nacional federal

Y ahí es donde empieza el problema grande, represiones y toque de queda.

Afortunadamente la Guardia

Nacional que está ahora es del Estado y está únicamente intentando proteger..

o separar a lo que es el agente del ICE, de la policía

Migratoria. Antonio, me comentabas

antes que tienes niñas pequeñas que están viviendo todo esto con cierto

temor, igual que tú, como

decías antes, eres mexicano, decías por tu color de piel, pero habéis contado o

habéis adiestrado, podemos decir, a las niñas sobre qué hacer, qué es lo que

tienen que hacer, cómo tienen que actuar

si en algún momento se ven en medio de una de estas redadas, si son detenidas

mis dos niñas, lo primero que os he dicho, llorar no soluciona nada.

Sí,

Si están conmigo tienen que inmediatamente encender las cámaras de

sus teléfonos

tienen un motor de alerta para avisar a sus abuelos, a su madre y a su

tía.

Estar con calma. Si me arrestan..

os van a llevar a vosotras en otro sitio, a una sesión de policía y

vuestra madre os va a recoger o

alguien de vuestra familia.

Están preparadas mentalmente para..

psicológicamente. Puede sonar muy dramático de que los

chicos están traumatizados, pero está pasando de verdad

Esto suena como una película, no suena como que estamos en Estados Unidos.

Esto no es a lo que

venimos muchos inmigrantes cuando venimos a este país

Mónica, querías decir algo, sí.

No, es que estamos escuchando esto y

te parece increíble escuchar esto de Estados Unidos y en los tiempos en que

estamos, pero es verdad

es lo que está pasando, hay mucho miedo, mi hijo también, yo tengo un

hijo de 15 años y también lleva

el pasaporte con él, igual a mí por la manera en la que están parando a la

gente, pues por mi

color de la piel no me van a parar, pero en cuanto que habla la boca me

pueden parar igual y bueno, pues

si el miedo el miedo está ahí es un miedo muy grande creéis que podría

provocar todo esto un enfrentamiento civil últimamente se está hablando de

que podría derivar

todo esto en un enfrentamiento entre los ciudadanos.

¿Creéis que esto es posible?

Esa es parte del miedo también.

Yo no lo dudo. Yo creo que ya ha empezado

Por eso fue una cosa que dijo el gobernador

muy importante. Tenéis el derecho de estar grabando a

los policías, tenéis el derecho de manifestar pacíficamente

No encendáis la mecha para provocar un toque de queda, para provocar

un enfrentamiento con el ejército americano del país, del estado

de Minnesota. Esto es repugnante, dijo Tim Walz hace

tan solo unos días.

¿Cuándo realmente empezasteis a notar

ese aumento de la tensión, ese incremento de las redes migratorias?

Porque realmente

los sucesos más violentos han tenido lugar hace apenas

tres semanas, en enero sobre todo, con el asesinato de una mujer, después

también

una persona venezolana le hirieron en una pierna, los incidentes y ese

asesinato ayer

de este hombre estadounidense.

¿Cuándo empezasteis a notar ese aumento de la tensión, de

las redadas? Esas redadas indiscriminatorias

Yo creo que se ha empezado a notar más intensamente ahora, pero que

en diciembre también hubo bastante movimiento, pero ahora en enero es

cuando ha

empezado todo, especialmente por el asesinato de estas personas, entre

otras

cosas que están pasando.

¿Creéis que esta situación podría extenderse?

a otros estados, a los estados más próximos?

Bueno, a nosotros nos ha tocado después de varios estados, pero no ha sido tan

violento como en Minnesota

en minnesota ha sido la gente ha estado más activa más frente a frente con la

policía

Por eso es que hemos visto estos dos asesinatos.

Los medios de comunicación..

¿cómo están recogiendo todo esto?

¿Qué es lo que dicen?

Mónica. ¿Perdón?

¿Cómo están recogiendo los medios de

comunicación todo esto que está pasando?

Bueno, pues yo creo que también depende, como siempre, del medio de

comunicación

Es decir, tienes a Fox News, que es el canal de Trump en el que parece que

nunca

pasa nada y está todo justificado, y tienes otros tipos de medios de

comunicación en los que te están contando los

que está pasando entonces depende del canal informativo al que vayas es lo

que lo que te vas a encontrar pero

sí que se está cubriendo lo que está pasando en Minnesota

Porque, bueno, estamos hablando de paramilitares, estamos hablando de

gente

que va con la cara tapada que no no ni siquiera la policía en vinesota ni

siquiera el ejército lleva

la cara tapada, esta gente lleva la cara tapada, se está hablando de gente

que ha tenido un cursillo de formación

muy corto, por ahí dicen, yo no lo tengo confirmado, pero por ahí dicen

que ha sido 47 días

de formación la que han tenido y es el número 47 porque es el número del

presidente no entonces imagínate

si esto es así en 47 días qué tipo de formación les han dado.

Es increíble. Entonces, los medios de comunicación,

Es

volviendo a tu pregunta, pues depende de qué canal..

de a quién mires, pero sí que se está cubriendo.

No sé, Antonio, si tú tienes otra opinión.

No, no, no, lo

mismo. La canela Fox está justificando

lo que está pasando, pero la mayoría de las noticias que he visto aquí en

Minnesota y en el país,

como el New York Times o diferentes organizaciones, están cubriendo..

y siendo muy neutrales acerca de lo que está pasando con estos asesinatos

Me imagino que toda esta situación que estáis viviendo ha

llegado a hacer que cambiéis los hábitos, las costumbres, lo que hacíais

en vuestro día a día,

en vuestros hábitos normales.

Por ejemplo tú, Antonio, eres un aficionado a bailar salsa, creo,

e ibas a bailar con tu mujer.

Imagino que esto lo habéis cortado

radicalmente. ¿En qué forma habéis cambiado vuestra

dinámica de vida?

me encanta bailar salsa y era ir a

los sitios de baile, pero en diciembre ella fue sola con su amiga y estaba

completamente hacia el sitio porque mucha gente especialmente más de la

mitad de los clientes en esos sitios son

hispanos entonces estaba vacío el sitio y crea que era porque era el

frío o lo que sea pero los músicos entre ellos se comunicaron de que

está muy vacío aquí ya está muy vacío aquí la gente no está saliendo yo estoy

cambiando mis hábitos no salgo solo

por las noches ya. Si voy a ir con un amigo, quedamos en

casa..

en tu casa o en mi casa, porque no me siento a gusto saliendo a tomar una

cerveza

mónica tú también has cambiado tus dinámicas sale menos y a

mí me está afectando sobre todo en el tema de la escuela.

Estamos cambiando, pues estamos ahora volviendo ofreciendo

lo que son las clases a distancia para los estudiantes que no pueden salir,

que no es exactamente

lo mismo que hacíamos en el COVID, en las que nos conectábamos y dábamos

clases con la cámara.

Ahora no es eso, pero estamos poniendo tareas

para los chicos porque para que no les marquen ausentes y tengan que recibir

una orden del juzgado los padres, para no darles más problemas, porque si aquí

faltas 15 días a la escuela, a

tus padres les mandan una orden judicial y se tienen que presentar en

el juzgado

Entonces imagínate si estás asustado y encima como inmigrante te mandan esa

carta, entonces las escuelas están intentando proteger a los estudiantes

de alguna

manera y haciendo una especie de clases a distancia en las que bueno tú colocas

una tarea y

si el estudiante ha tenido algún tipo de relación contigo ha hecho la tarea

te ha contestado eso cuenta como una presencia en clase para

que no les marques ausentes.

Estamos intentando hacer un montón de cosas en las escuelas para

apoyarlos, pero es una tristeza ir a trabajar y ver que faltan muchísimos

estudiantes,

muchísimos. Sin duda confiemos en que esto acabe lo

antes posible.

Mónica Romero, Antonio Rodríguez, españoles

que vivís allí en Minnesota muchísimas gracias por contarnos vuestra

experiencia esos testimonios

como testigos directos de la situación.

Gracias por atender la llamada del canal 24 horas

Español y mexicano.

Que él es mexicano, que quede claro también.

Español

y mexicano. Me nacieron en México, pero me he hecho

español.

Gracias a los dos. Bueno, muchas gracias a los otros.