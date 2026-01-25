Los vídeos contradicen la versión de la administración Trump sobre la muerte a tiros de un ciudadano en Mineápolis
- Las grabaciones de los testigos muestran a Alex Pretti sosteniendo un teléfono, no un arma
- Así funciona el ICE, la policía antiinmigración de Trump que ha generado una ola de rechazo en EE.UU.
La tensión en la ciudad de Mineápolis no ha hecho más que crecer en las últimas horas, después de que agentes federales mataran a tiros al Alex Pretti, un enfermero de 37 años que supuestamente había intentado agredirles. La administración Trump se ha apresurado a defender que los agentes actuaron en defensa propia, aunque las pruebas en vídeo grabadas por testigos contradicen este relato.
Gregory Bovino, comandante en jefe de la Patrulla Fronteriza, declaró en el programa State of the Union de CNN que no podía aportar pruebas de que Pretti intentara obstaculizar una operación policial, pero insistió en que el enfermero portaba un arma, para la cual tenía licencia. “Las víctimas son los agentes de la Patrulla Fronteriza”, dijo Bovino, quien añadió que “las fuerzas del orden no agreden a nadie”.
También la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem —que, como Bovino, acusó a Pretti de agredir a los agentes, provocar disturbios y obstruir su labor— afirmó que el fallecido “llegó a la escena e impidió una operación policial, lo cual es una violación de la ley federal”. “Es un delito grave. Cuando hizo eso, al interactuar con los agentes, cuando intentaron que se apartara, se volvió agresivo y se resistió”, aseguró en Fox News.
Pruebas contra relato
Esa versión oficial, repetida por otros funcionarios del gobierno de Trump este domingo, ha provocado indignación entre las fuerzas del orden locales, muchos residentes de Mineápolis y demócratas en el Capitolio, ya que las pruebas en vídeo contradicen este relato.
Las grabaciones muestran a Pretti sosteniendo un teléfono en la mano, no un arma, mientras intenta ayudar a otros manifestantes que han sido empujados al suelo por los agentes.
Al comienzo de los vídeos, se ve a Pretti grabando mientras un agente federal empuja a una mujer y derriba a otra. Pretti se interpone entre el agente y las mujeres y luego levanta el brazo izquierdo para protegerse cuando el agente le rocía con gas pimienta.
Varios agentes se abalanzan entonces sobre Pretti —que forcejea con ellos— y lo obligan a caer de rodillas y manos al suelo. Mientras los agentes lo inmovilizan, se oye a alguien gritar lo que parece ser una advertencia sobre la presencia de un arma. Las imágenes muestran después a uno de los agentes retirando un arma de Pretti y alejándose del grupo con ella.
Momentos más tarde, un agente con una pistola apuntando a la espalda de Pretti le dispara cuatro veces en rápida sucesión. A continuación se escuchan más disparos cuando otro agente parece abrir fuego contra Pretti.
"Los vídeos hablan por sí solos"
Brian O’Hara, jefe de la Policía de Minneapolis, declaró al programa Face the Nation de CBS que "los vídeos hablan por sí solos" y añadió que la versión de los hechos ofrecida por la administración Trump era "profundamente perturbadora". O'Hara dijo no haber visto ninguna prueba de que Pretti blandiera un arma.
La tensión en la ciudad ya era elevada tras la muerte a tiros de la ciudadana estadounidense Renee Good el 7 de enero a manos de un agente federal. Funcionarios de Trump afirman que intentó embestir al agente con su coche, pero otros observadores sostienen que los vídeos grabados por testigos indican que intentaba apartarse del agente que le disparó.
Las autoridades federales se han negado a permitir que las autoridades locales participen en la investigación del incidente.
La senadora demócrata por Minnesota Amy Klobuchar dijo al programa This Week de ABC News que el despliegue de agentes federales por parte de Trump en Minneapolis estaba "completamente fuera de control y desproporcionado" y que deberían abandonar el estado. Según sus palabras, el tiroteo de Pretti fue "simplemente horroroso".
Protestas en Minneápolis
Las muertes de Good y Pretti han provocado grandes protestas en la ciudad, gobernada por demócratas, aunque el domingo por la mañana la zona donde Pretti fue abatido permanecía en calma.
Una mujer vestida con uniforme de enfermería salió pese al frío extremo del domingo para rendir homenaje a Pretti, con quien dijo haber trabajado. Al preguntarle qué la había llevado hasta allí, rompió a llorar. "Era una persona atenta y amable. Nada de esto tiene sentido", aseguró a Reuters la mujer, que pidió no ser identificada por temor a represalias del gobierno federal.
las mayorías en el Congreso
Pues en este punto nos vamos hasta allí.
Hablamos con Mónica Romero.
También tenemos comunicación con Antonio Rodríguez.
Son españoles que viven en Minnesota
Muchísimas gracias a los dos por atender la llamada del Canal 24 Horas
De nada. Gracias a vosotros.
Hola. Mónica, empiezo contigo.
¿Cómo estáis
viviendo esta situación que se ha desencadenado allí, en estas últimas
semanas especialmente?
Pues estamos desbordados, estamos con mucho miedo, con mucho miedo, esto es
algo impensable que en este país que presume de ser la tierra de las
libertades estemos viviendo
este tipo de situación que recuerda a una dictadura
Nunca hubiera pensado que tendría que salir con mi pasaporte
para sentirme un poco más segura, pero está ocurriendo.
Yo no voy a ningún lado sin mi pasaporte ahora
Antonio tú también percibes esa sensación esa sensación de miedo de
tener que llevar el pasaporte constantemente
a todas partes, ante ese temor de estar metido de repente en una de esas
redadas
Por supuesto, estoy extremadamente alerta
de mis niñas siempre lo estoy diciendo mis niñas son las que más lo llevan mal
porque por mi color de piel yo al haber nacido en México
me
me identifican como un objetivo más fácil mi acento y el
color dices además que pero si llevo mi pasaporte que tienes niñas que tienes
niñas pequeñas
y dos niñas pequeñas mi mujer es americana y blanca pero aún así ya ni
los blancos están a salvo con lo que está pasando en el caso de los menores
a lo mejor
también están viviendo esta sensación con miedo, ¿cómo conseguís extraerlas
quizá de esta
sensación, de este temor que vive en general la sociedad allí?
no están pudiendo dormir están con miedo de que a papá le van a disparar o
a papá lo van a restar en el mejor de los casos es una pena en este país
Mónica, ¿qué decías?
Te he cortado, perdón.
Están preocupadas. Yo trabajo en una escuela de secundaria
donde..
el 60% de los estudiantes son inmigrantes o bien de la comunidad Mon,
que es muy grande aquí en Minnesota
o somalíes, o etíopes, o muchos latinos, muchísimos latinos.
Y lo que estamos viviendo
es horrible porque hay una ausencia y es muy duro estar dando clase y ver que
te faltan, que tienes siete
sillas vacías en cada clase porque te faltan estudiantes están faltando
muchísimo que los padres tienen miedo de
enviar a sus hijos a las escuelas a pesar de que la escuela es un sitio
seguro en el que por ahora al menos
el ICE no puede entrar, pero sí que han estado en las paradas de autobuses, han
estado en
los barrios, entonces los padres tienen miedo de mandar a los chicos a la
escuela y hay muchas
ausencias y eso va a ser un trauma que los chicos van a vivir toda su vida.
Yo he tenido estudiantes
que en mitad de la clase me los encontraba llorando porque en el grupo
de chat que han tenido con la familia le ha llegado el aviso del padre de que
tengo a Lais en el trabajo, no sé si voy a poder ver, como una especie de
mensaje de despedida
Y
bueno, es una tristeza enorme y el trauma que están, es demasiado peso
para
estos chicos, en mi caso son 13 años, pero hay chicos también de la escuela
elemental, todas las edades que están
sufriendo todo esto.
Desde luego el impacto en los menores es mucho mayor, ya nos afecta a
los adultos, entiendo que a los menores que viven estos momentos con intenso
temor.
¿Tú no vives exactamente en Minneapolis?
Sí, a unos pocos minutos de allí.
¿También el colegio está cerca de esos
lugares donde se están registrando precisamente esas redadas migratorias?
Es que están por todos los lados ya, ya no es Mineápolis.
Es decir, en Mineápolis hay una concentración muy grande de
manifestaciones pacíficas,
que también hay en otras zonas de Minnesota, pero el ICE no está
solamente en
Mineápolis, el ice está por todos los lados, o sea, yo he visto el ice aquí
en la zona en la que yo vivo
está en todos los lados a pesar de las bajísimas temperaturas que estáis
registrando
en estos momentos en Estados Unidos, ¿van a continuar esas protestas,
esas vigilias? Yo no sé si alguno de los dos habéis
estado en alguna de estas vigilias o de estas protestas
Yo estuve en una protesta que hubo aquí el sábado pasado y hacía mucho frío y
había gente. Yo creo que la gente de Minnesota no se
va a rendir, o al menos eso es lo que yo espero, pero también
hay mucho miedo. Hay mucha gente que tiene que proteger
sus trabajos, tiene que proteger a sus
empleados y les hubiera encantado hablar dentro de nuestro grupo en la
comunidad española en la que estamos.
Hay gente a la que
le hubiera encantado estar como nosotros estamos aquí ahora mismo, pero
tienen miedo y tienen que proteger a sus empleados, a sus familias
entonces el miedo existe pero a la vez yo pienso que la gente desde su
capacidad es decir ahora gente
que puede ir a las manifestaciones, otra gente que podamos hacer esto cara
a cara, pero otra gente que está haciendo ayudas,
en donaciones de comida, en repartir comida a las familias que están
encerradas, que no salen por
miedo. Hay mucha solidaridad también y yo creo
que esto no va a parar.
Antonio, el gobernador
ha solicitado el despliegue de la Guardia Nacional.
¿Crees que la tensión va a
seguir incrementándose, va a seguir creciendo?
Bueno, afortunadamente no pasó nada
anoche. Anoche yo esperaba que fuera una noche
violenta y al pasar eso da una autorización
al presidente a autorización entre comillas para desplegar la guardia
nacional federal
Y ahí es donde empieza el problema grande, represiones y toque de queda.
Afortunadamente la Guardia
Nacional que está ahora es del Estado y está únicamente intentando proteger..
o separar a lo que es el agente del ICE, de la policía
Migratoria. Antonio, me comentabas
antes que tienes niñas pequeñas que están viviendo todo esto con cierto
temor, igual que tú, como
decías antes, eres mexicano, decías por tu color de piel, pero habéis contado o
habéis adiestrado, podemos decir, a las niñas sobre qué hacer, qué es lo que
tienen que hacer, cómo tienen que actuar
si en algún momento se ven en medio de una de estas redadas, si son detenidas
mis dos niñas, lo primero que os he dicho, llorar no soluciona nada.
Sí,
Si están conmigo tienen que inmediatamente encender las cámaras de
sus teléfonos
tienen un motor de alerta para avisar a sus abuelos, a su madre y a su
tía.
Estar con calma. Si me arrestan..
os van a llevar a vosotras en otro sitio, a una sesión de policía y
vuestra madre os va a recoger o
alguien de vuestra familia.
Están preparadas mentalmente para..
psicológicamente. Puede sonar muy dramático de que los
chicos están traumatizados, pero está pasando de verdad
Esto suena como una película, no suena como que estamos en Estados Unidos.
Esto no es a lo que
venimos muchos inmigrantes cuando venimos a este país
Mónica, querías decir algo, sí.
No, es que estamos escuchando esto y
te parece increíble escuchar esto de Estados Unidos y en los tiempos en que
estamos, pero es verdad
es lo que está pasando, hay mucho miedo, mi hijo también, yo tengo un
hijo de 15 años y también lleva
el pasaporte con él, igual a mí por la manera en la que están parando a la
gente, pues por mi
color de la piel no me van a parar, pero en cuanto que habla la boca me
pueden parar igual y bueno, pues
si el miedo el miedo está ahí es un miedo muy grande creéis que podría
provocar todo esto un enfrentamiento civil últimamente se está hablando de
que podría derivar
todo esto en un enfrentamiento entre los ciudadanos.
¿Creéis que esto es posible?
Esa es parte del miedo también.
Yo no lo dudo. Yo creo que ya ha empezado
Por eso fue una cosa que dijo el gobernador
muy importante. Tenéis el derecho de estar grabando a
los policías, tenéis el derecho de manifestar pacíficamente
No encendáis la mecha para provocar un toque de queda, para provocar
un enfrentamiento con el ejército americano del país, del estado
de Minnesota. Esto es repugnante, dijo Tim Walz hace
tan solo unos días.
¿Cuándo realmente empezasteis a notar
ese aumento de la tensión, ese incremento de las redes migratorias?
Porque realmente
los sucesos más violentos han tenido lugar hace apenas
tres semanas, en enero sobre todo, con el asesinato de una mujer, después
también
una persona venezolana le hirieron en una pierna, los incidentes y ese
asesinato ayer
de este hombre estadounidense.
¿Cuándo empezasteis a notar ese aumento de la tensión, de
las redadas? Esas redadas indiscriminatorias
Yo creo que se ha empezado a notar más intensamente ahora, pero que
en diciembre también hubo bastante movimiento, pero ahora en enero es
cuando ha
empezado todo, especialmente por el asesinato de estas personas, entre
otras
cosas que están pasando.
¿Creéis que esta situación podría extenderse?
a otros estados, a los estados más próximos?
Bueno, a nosotros nos ha tocado después de varios estados, pero no ha sido tan
violento como en Minnesota
en minnesota ha sido la gente ha estado más activa más frente a frente con la
policía
Por eso es que hemos visto estos dos asesinatos.
Los medios de comunicación..
¿cómo están recogiendo todo esto?
¿Qué es lo que dicen?
Mónica. ¿Perdón?
¿Cómo están recogiendo los medios de
comunicación todo esto que está pasando?
Bueno, pues yo creo que también depende, como siempre, del medio de
comunicación
Es decir, tienes a Fox News, que es el canal de Trump en el que parece que
nunca
pasa nada y está todo justificado, y tienes otros tipos de medios de
comunicación en los que te están contando los
que está pasando entonces depende del canal informativo al que vayas es lo
que lo que te vas a encontrar pero
sí que se está cubriendo lo que está pasando en Minnesota
Porque, bueno, estamos hablando de paramilitares, estamos hablando de
gente
que va con la cara tapada que no no ni siquiera la policía en vinesota ni
siquiera el ejército lleva
la cara tapada, esta gente lleva la cara tapada, se está hablando de gente
que ha tenido un cursillo de formación
muy corto, por ahí dicen, yo no lo tengo confirmado, pero por ahí dicen
que ha sido 47 días
de formación la que han tenido y es el número 47 porque es el número del
presidente no entonces imagínate
si esto es así en 47 días qué tipo de formación les han dado.
Es increíble. Entonces, los medios de comunicación,
Es
volviendo a tu pregunta, pues depende de qué canal..
de a quién mires, pero sí que se está cubriendo.
No sé, Antonio, si tú tienes otra opinión.
No, no, no, lo
mismo. La canela Fox está justificando
lo que está pasando, pero la mayoría de las noticias que he visto aquí en
Minnesota y en el país,
como el New York Times o diferentes organizaciones, están cubriendo..
y siendo muy neutrales acerca de lo que está pasando con estos asesinatos
Me imagino que toda esta situación que estáis viviendo ha
llegado a hacer que cambiéis los hábitos, las costumbres, lo que hacíais
en vuestro día a día,
en vuestros hábitos normales.
Por ejemplo tú, Antonio, eres un aficionado a bailar salsa, creo,
e ibas a bailar con tu mujer.
Imagino que esto lo habéis cortado
radicalmente. ¿En qué forma habéis cambiado vuestra
dinámica de vida?
me encanta bailar salsa y era ir a
los sitios de baile, pero en diciembre ella fue sola con su amiga y estaba
completamente hacia el sitio porque mucha gente especialmente más de la
mitad de los clientes en esos sitios son
hispanos entonces estaba vacío el sitio y crea que era porque era el
frío o lo que sea pero los músicos entre ellos se comunicaron de que
está muy vacío aquí ya está muy vacío aquí la gente no está saliendo yo estoy
cambiando mis hábitos no salgo solo
por las noches ya. Si voy a ir con un amigo, quedamos en
casa..
en tu casa o en mi casa, porque no me siento a gusto saliendo a tomar una
cerveza
mónica tú también has cambiado tus dinámicas sale menos y a
mí me está afectando sobre todo en el tema de la escuela.
Estamos cambiando, pues estamos ahora volviendo ofreciendo
lo que son las clases a distancia para los estudiantes que no pueden salir,
que no es exactamente
lo mismo que hacíamos en el COVID, en las que nos conectábamos y dábamos
clases con la cámara.
Ahora no es eso, pero estamos poniendo tareas
para los chicos porque para que no les marquen ausentes y tengan que recibir
una orden del juzgado los padres, para no darles más problemas, porque si aquí
faltas 15 días a la escuela, a
tus padres les mandan una orden judicial y se tienen que presentar en
el juzgado
Entonces imagínate si estás asustado y encima como inmigrante te mandan esa
carta, entonces las escuelas están intentando proteger a los estudiantes
de alguna
manera y haciendo una especie de clases a distancia en las que bueno tú colocas
una tarea y
si el estudiante ha tenido algún tipo de relación contigo ha hecho la tarea
te ha contestado eso cuenta como una presencia en clase para
que no les marques ausentes.
Estamos intentando hacer un montón de cosas en las escuelas para
apoyarlos, pero es una tristeza ir a trabajar y ver que faltan muchísimos
estudiantes,
muchísimos. Sin duda confiemos en que esto acabe lo
antes posible.
Mónica Romero, Antonio Rodríguez, españoles
que vivís allí en Minnesota muchísimas gracias por contarnos vuestra
experiencia esos testimonios
como testigos directos de la situación.
Gracias por atender la llamada del canal 24 horas
Español y mexicano.
Que él es mexicano, que quede claro también.
Español
y mexicano. Me nacieron en México, pero me he hecho
español.
Gracias a los dos. Bueno, muchas gracias a los otros.
Además de las grandes protestas en Minneapolis tras la muerte de Good, se han producido manifestaciones en otras ciudades lideradas por políticos demócratas, entre ellas Los Ángeles y Washington D.C., a las que Trump comenzó a enviar agentes de inmigración y tropas de la Guardia Nacional a esas comunidades el año pasado. Trump ha defendido estas operaciones como necesarias para reducir la delincuencia y hacer cumplir las leyes de inmigración.
El tiroteo de Pretti dio lugar el sábado por la noche a la presentación de recursos legales por parte de autoridades estatales y locales, entre otros. Un juez federal emitió una orden temporal que prohíbe a los funcionarios federales destruir o alterar pruebas relacionadas con el tiroteo, en respuesta a una demanda presentada por el fiscal general de Minnesota, la fiscalía del condado de Hennepin y la Oficina de Investigación Criminal. Una audiencia completa está prevista para el lunes.
Los abogados que representan a los manifestantes en Minnesota también solicitaron a un tribunal de apelaciones que restablezca una orden judicial inferior que impedía represalias violentas por parte de agentes federales contra los manifestantes, citando la muerte de Pretti y la probabilidad de un aumento de personas saliendo a la calle.