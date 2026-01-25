El Gobierno chavista de Venezuela libera a 80 presos políticos más, según la ONG Foro Penal

Al menos 80 presos políticos han sido liberados este domingo en Venezuela por el Gobierno chavista, donde el proceso de liberación de detenidos avanza lentamente bajo la presión de Washington, según la ONG Foro Penal.

"Al menos 80 presos políticos, cuyos casos estamos verificando, fueron liberados hoy en todo el país. Es probable que se produzcan más liberaciones", ha escrito el director de Foro Penal, Alfredo Romero, en la red social X.

La cuenta de la ONG ya ha confirmado la liberación de algunas personas en concreto, como la de Kennedy Tejeda, abogado y defensor de derechos humanos, preso político en Tocorón desde el 2 de agosto de 2024.

Atendiendo a los cálculos de dicha ONG, todavía quedan más de 600 presos políticos en las cárceles de Venezuela. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció el viernes la liberación de 626 personas, aunque no especificó el cronograma de las liberaciones reportadas.

Foro Penal, antes de este domingo, había confirmado la liberación de tan solo 156 presos políticos en Venezuela desde el 8 de enero.

Rodríguez se reunirá el lunes con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, para solicitar a la ONU que verifique las listas de las personas liberadas hasta la fecha en el país andino.