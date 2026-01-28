Rubio pone como ejemplo la transición española para una Venezuela "estable y democrática" con elecciones libres

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha aseverado este miércoles en una comparecencia en el Senado que el objetivo del Gobierno de Donald Trump hacia Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, es lograr una nación que sea "amigable, estable, próspera y democrática", en la que se celebren "elecciones libres y justas". Y ha puesto como ejemplo la transición a la democracia que se dio en España tras la muerte en 1975 del dictador Francisco Franco.

"Hay precedentes. Puedo mencionar varios ejemplos, como España o Paraguay, lugares donde hubo una transición de un régimen autocrático a una democracia y llevó tiempo", ha expresado Rubio en una audiencia en el Senado prevista para explicar la política de Washington hacia Venezuela.

Con todo, Rubio ha matizado que por ahora no puede dar "un plazo exacto" de cuánto tiempo tardará la transición en Venezuela, aunque ha reconocido que "no puede durar para siempre".

"Tenemos que haber avanzado mucho más, en tres, cuatro o cinco meses, para que la situación no sea la misma que hoy. Probablemente podré dar una mejor respuesta cuando finalmente tengamos gente sobre el terreno", ha indicado. Y ha adelantado que espera que en seis meses se observe un progreso mayor.

Estados Unidos prevé una presencia diplomática permanente en Venezuela en un futuro próximo: "Tenemos un equipo en el terreno evaluando la situación y creemos que podemos abrir una misión diplomática estadounidense próximamente, lo que nos permitirá obtener información en tiempo real e interactuar", ha declarado Rubio, que ha señalado que no es lo mismo hablar por teléfono con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y trabajar realmente con la sociedad civil y con las autoridades locales.

"El objetivo final es llegar a una fase de transición en la que tengamos una Venezuela amiga, estable, próspera y democrática, en la que todos los sectores de la sociedad estén representados en elecciones libres y justas", ha detallado, y aunque hasta ahora no ha descartado el uso de la fuerza si el Gobierno de Rodríguez no coopera con Washington, ha sido tajante: "Les puedo asegurar con total certeza que no estamos preparando ni tenemos la intención ni esperamos tener que tomar ninguna acción militar en Venezuela en ningún momento".

Conversaciones "respetuosas" con Delcy Rodríguez Sobre la gestión de la actual presidenta encargada, que era la vicepresidenta de Maduro, el jefe de la diplomacia estadounidense ha dicho que se están dando "conversaciones directas y respetuosas" con las autoridades interinas. Y ha remarcado que Rodríguez no ha sido "imputada" por narcotráfico, a diferencia del depuesto mandatario, que fue secuestrado hace casi un mes durante un ataque militar estadounidense en Caracas y trasladado a Nueva York junto a su mujer, Cilia Flores, acusados de narcoterrorismo. Sobre la captura de Maduro, Rubio ha dicho que se produjo después de que Estados Unidos hiciera "múltiples intentos" para que saliera voluntariamente del país, aunque ha opinado que el chavista "no es un tipo con el que se pueda llevar a cabo un acuerdo". La prioridad inmediata, según ha reconocido, fue evitar un escenario de inestabilidad ante la posibilidad de que se desatara "una guerra civil" o una migración masiva a Colombia. 01.26 min Continúa la liberación de presos en Venezuela mientras Trump elogia a su presidenta encargada y mantiene la presión sobre Cuba

La estrategia actual Algunos demócratas criticaron que el Gobierno no informara al Congreso de los planes en el país latinoamericano, así como que el presidente decida "gastar tanto en Venezuela" en vez de centrarse en mejorar el coste de la vida de los estadounidenses. En su comparecencia, en la que también ha respondido a preguntas de los legisladores, Rubio, que antes de ser el jefe de la diplomacia fue senador entre 2011 y 2025, ha aclarado que Estados Unidos no está gastando dinero en Venezuela salvo el costo de establecer una embajada. Desde el ataque del 3 de enero, Trump ha insistido con que Venezuela queda tutelada por EE.UU., en especial en lo que respecta a su industria petrolera. Pocos días después, el mandatario anunció que el gobierno interino entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de "alta calidad" sujeto a sanciones, que será vendido a "precio de mercado". "Ese dinero será controlado por mí, como presidente de los Estados Unidos, para garantizar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y los Estados Unidos", sentenció. "Este mecanismo a corto plazo estabiliza el país y asegura que los ingresos del petróleo sancionado beneficien al pueblo venezolano, no al sistema anterior", ha señalado este miércoles el secretario de Estado. La segunda fase, ha continuado, apunta a la recuperación económica y a la normalización de la industria petrolera, que posee las mayores reservas del mundo, promoviendo "ventas sin corrupción y sin favoritismos". Y ha valorado que el Parlamento venezolano haya eliminado muchas de las restricciones sobre hidrocarburos para empresas privadas. También ha recalcado la necesidad de abrir espacio a la oposición, al recordar que aún hay cerca de 2.000 presos políticos en el país. Y aunque ha dicho que las liberaciones están siendo más lentas de lo deseado, ha afirmado que se están produciendo. Trump sugiere que podría "involucrar" a Maria Corina Machado en el futuro de Venezuela Encuentro con María Corina Machado Una vez culmine la audiencia en el Senado, está previsto que el secretario de Estado reciba en la sede del Departamento de Estado a la líder opositora venezolana María Corina Machado, dos semanas después de que esta se reuniera con Trump y le obsequiara su medalla del Nobel de la Paz. El encuentro será a puerta cerrada. Al comparecer ante los senadores, Rubio ha adelantado que Machado "puede formar parte" de la transición en Venezuela, aunque ha advertido de que, por ahora: "guste o no, el control de las armas y de las instituciones gubernamentales está en manos del régimen". 02.42 min Corina Machado sobre el cambio en Venezuela: "Es un proceso irreversible" Un manifestante irrumpe en el comité: "Quita tus manos de Venezuela" En medio de la comparecencia, un manifestante con una pancarta ha gritado a Rubio desde la tribuna de espectadores que "quite sus manos" de Venezuela. Agentes de seguridad le han echado de la sala, aunque antes, el presidente del Comité de Exteriores, el republicano Jim Risch, le ha espetado: "Ya sabes lo que toca, directo a la cárcel y un año vetado en este comité". Un manifestante interrumpe este miércoles una comparecencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el Senado EFE/EPA/SHAWN THEW