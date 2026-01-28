Delcy Rodríguez anuncia el desbloqueo de activos venezolanos en EE.UU. tras el diálogo con Trump

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este martes el desbloqueo de activos de su país en Estados Unidos como resultado de los diálogos con el Gobierno del mandatario estadounidense, Donald Trump, e informa de la compra, en la nación norteamericana, de equipos para los hospitales con estos recursos liberados.

En un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la líder chavista asegura que ha "establecido canales de comunicación de respeto y de cortesía" tanto con Trump como con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

"Estamos estableciendo una agenda de trabajo y, en el marco de esa agenda de trabajo, (...) nos encontramos desbloqueando recursos de Venezuela que pertenecen al pueblo de Venezuela, los estamos desbloqueando, y va a permitir que podamos invertir recursos importantes en equipamiento para los hospitales", ha dicho.

Además, ha asegurado que el dinero también se destinará a la compra de equipos para el sistema eléctrico y para la industria del gas en el país suramericano.

El Gobierno chavista ha denunciado en múltiples ocasiones que miles de millones de dólares pertenecientes a Venezuela, así como oro y otros activos, se encuentran bloqueados en el extranjero debido a las sanciones internacionales, entre ellas, las de EE.UU.