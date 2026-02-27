Montero insiste en que no se "desalienta" tras el rechazo de Junts al escudo social y ve "posible" aprobar los presupuestos

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido este viernes que el Gobierno se mantiene "inasequible al desaliento", pese al nuevo rechazo parlamentario del escudo social y vuelve a poner encima de la mesa la idea de aprobar nuevos presupuestos.

Después de que el Partido Popular, Vox y Junts tumbasen este jueves el 'escudo social' en el Congreso de los Diputados, la ministra ha pedido al partido liderado por Carles Puigdemont que imponga el "sentido común".

En una entrevista en la 'Cadena Ser' Montero ha asegurado que el diálogo con Junts "es posible" y ha pedido a los grupos políticos que antepongan las reformas del Gobierno a las "siglas" de los partidos. Por eso, la ministra de Hacienda ha afirmado que hablarán con los socios parlamentarios para "ver cuál es el sentir" de los grupos, y decidir "cuáles son" sus "posibilidades".