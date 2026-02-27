Montero insiste en que no se "desalienta" tras el rechazo de Junts al escudo social y ve "posible" aprobar los presupuestos
- La ministra ha pedido al partido liderado por Carles Puigdemont que imponga el "sentido común"
- El Congreso rechazó este viernes el escudo social con el voto en contra de PP, Vox y Junts
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido este viernes que el Gobierno se mantiene "inasequible al desaliento", pese al nuevo rechazo parlamentario del escudo social y vuelve a poner encima de la mesa la idea de aprobar nuevos presupuestos.
Después de que el Partido Popular, Vox y Junts tumbasen este jueves el 'escudo social' en el Congreso de los Diputados, la ministra ha pedido al partido liderado por Carles Puigdemont que imponga el "sentido común".
En una entrevista en la 'Cadena Ser' Montero ha asegurado que el diálogo con Junts "es posible" y ha pedido a los grupos políticos que antepongan las reformas del Gobierno a las "siglas" de los partidos. Por eso, la ministra de Hacienda ha afirmado que hablarán con los socios parlamentarios para "ver cuál es el sentir" de los grupos, y decidir "cuáles son" sus "posibilidades".
Montero "confía" en Junts para las medidas del escudo social
Así, Montero ha subrayado que "confía" en que Junts "contribuya" a mejorar las pensiones de los catalanes, a evitar los cortes de luz a las personas vulnerables y a impulsar una reforma judicial "absolutamente importante para nuestro país".
La vicepresidenta primera también ha insistido en que la importancia de las reformas impulsadas por el Ejecutivo debe "estar por encima" de la "tensión" que "viven las fuerzas políticas" cuando no se atiende "exactamente" lo que "dictan". En este sentido, ha puesto en valor la "personalidad" del Gobierno por tener la "capacidad" para llegar a acuerdos "pero no a cualquier precio".
Montero ha admitido que Junts "mantiene una actitud de no comunicación" con el Gobierno, y que esto "dificulta enormemente" la capacidad para "cerrar acuerdos", aunque confía en dar la vuelta a la situación, con la mirada puesta en los presupuestos.
Sin embargo, durante la entrevista, las palabras más duras han ido dirigidas al PP por votar en contra del escudo social, a pesar de que Junts también lo rechazó. La vicepresidenta ha calificado de "extraordinariamente grave" el voto negativo del PP, señalando que su rechazo no solo afecta a la moratoria antidesahucios o la prohibición de corte de suministros, sino que "bloquea el reparto de 25.000 millones de euros" en entregas a cuenta para comunidades autónomas y ayuntamientos.