Irán afirma que "si Europa guarda silencio" con el ataque de EE.UU., "todos los países pagarán el precio"
- El régimen quiere buena relación con sus vecinos árabes pero dice que "el problema" es que "están siendo abusados por EE.UU."
- Sigue en directo el minuto a minuto del conflicto en Oriente Medio
Irán ha avisado este jueves de que "si Europa guarda silencio" ante la "agresión al derecho internacional" que supone el ataque de EE.UU. e Israel, "todos los países pagarán el precio".
"Aquellos que estén en silencio serán cómplices de esta injusticia (...) Lo que se espera de los paises europeos es que justamente rompan el silencio, porque esto es una injusticia contra todas las civilizaciones, contra una nación, ha señalado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Ismail Baghaei, en una entrevista con Cristina Pampín en el Canal 24 Horas de TVE.
Y ha ido más allá: "Si Europa mantiene el silencio frente a esta agresión al derecho internacional, todos los países pagarán el precio tarde o temprano. Ningún país de las Naciones Unidas puede ser indiferente".
"Tenemos derecho a defendernos"
Consultado por si Irán es el responsable del ataque con un dron a principios de esta semana de una base británica en Chipre -lo que ha llevado a España, Francia y Grecia a mandar sistemas de defensa a la zona-, el portavoz del régimen de los ayatolás ha dicho: "Nosotros somos víctimas de ataques de una guerra injusta y nos defendemos. Sabemos que EE.UU. y otros países están abusando de los países vecinos de Irán para prepararse para la guerra de agresión contra Irán".
"No atacaremos ninguna nación de la región, estamos comprometidos con las buenas relaciones con nuestros vecinos árabes musulmanes, pero el problema es que estos territorios están siendo abusados por parte de Estados Unidos para la preparación y logística y para lanzar estos misiles contra Irán", ha recalcado.
día antes del accidente
Y es a esta hora...
...la noticia de la mañana España...
...va a enviar una fragata..
a Chipre ante los ataques de Irán.
Se trata de la fragata Cristóbal Colón, que
operará junto al portaaviones francés Charles de Gaulle y varios navíos de la
Armada griega
Está previsto que la fragata llegue a aguas de Chipre el próximo 10 de marzo.
Defensa defiende que España
muestra de esta forma su compromiso con la defensa de la Unión Europea y su
frontera oriental
su frontera oriental trata de la fragata cristóbal colón es la fragata
más moderna que tiene nuestro país ya estaba desplegada en el Mar Báltico y
ahora se dirige al Mediterraneo en conjunto con
las otras embarcaciones...
...la de Francia, el Buque Charles de Gaulle...
...para participar en acciones defensivas..
en este caso con la situación de Chipre.
Recordamos que nuestro gobierno ha dicho que no tendría problema,
lo valoraría la decisión de participar...
...en acciones defensivas también de evacuación si la Unión Europea..
lo pide, algo que demuestra, dicen desde Defensa, el compromiso de nuestro
país con la Alianza
Dicen también el ministro Álvarez, en la misma línea que la ministra de
Defensa, que España es solidaria
con sus socios en lo que se refiere a defender el espacio común.
También ponía ejemplos, por ejemplo, con los soldados
que están desplegados en Letonia o en Eslovaquia.
También ponía el ejemplo de Dinamarca, cuando Donald Trump hizo esa
afirmaciones sobre Groenlandia, pero diferencia dos espacios muy claros el
ministro Álvarez
Por un lado, el espacio común europeo donde España está dispuesta a
participar, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, en cuestiones de
Defensa, siempre en acciones defensivas, pero hay otro ejemplo, el
del ataque unilateral de Estados Unidos,
y de Israel sobre Irán.
En ese caso, España no va a participar y tampoco va a autorizar, lo ha
repetido
el gobierno en las últimas horas, la utilización de las bases de Rota y de
Morón
Dicen en Moncloa que en este caso van paso a paso analizando en todo momento
la situación que es cambiante
y decidiendo qué pasos ir tomando sobre la marcha
Descarta el ataque a Turquía
Baghaei ha reiterado que Irán no ha lanzado un misil contra Turquía, después de que Ankara informase de que las defensas de la OTAN habían derribado un proyectil que se dirigía a su territorio tras cruzar Irak y Siria.
"Nos ha acusado de atacar Turquía y no es así", ha sentenciado.
Este jueves, Teherán ha anunciado que tiene el control del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del crudo mundial, y que atacará buques que no cumplan los “protocolos”. Además, ha afirmado que ha atacado un petrolero estadounidense al norte del golfo Pérsico.
Consultado al respecto, el portavoz ha dicho que el país se está defendiendo. "Se nos ha atacado por parte de dos ejércitos. De acuerdo con la legislación internacional tenemos derecho a responder", ha indicado.
"Y por supuesto, por esta inseguridad que se nos ha impuesto en la región y debido a esta guerra de agresión por parte de Israel y EE.UU., la seguridad de todo el territorio está en riesgo. Ormuz está en riesgo y esto significa que nosotros vamos a defendernos. Las fuerzas armadas están intentado asegurarse de que los adversarios no pasen a nuestro Estado y tienen mucho cuidado a la hora de no atacar cualquier objetivo que no sea militar", ha argumentado.
Y ha insistido: "Hemos recibido informes que se nos acusa de atacar edificios, bases no militares. Pero ya hemos dicho que nosotros no hacemos esto. Nuestras fuerzas armadas solamente atacan bases no militares".
"Estábamos en medio de una negociaciones y nos atacaron"
El representante del país persa ha subrayado que no es Irán el que ha empezado esta "guerra brutal", sino Israel con EE.UU.
"No tienen ni siquiera una excusa para atacar. Estábamos en medio de una negociaciones y ahí nos atacaron", ha dicho, en referencia a las conversaciones sobre el programa nuclear iraní que venían dándose con EE.UU.
"Nos íbamos a encontrar en Viena el lunes, pero decidieron traicionar la diplomacia atacando Irán", ha lamentado.