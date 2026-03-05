Irán afirma que "si Europa guarda silencio" con el ataque de EE.UU., "todos los países pagarán el precio"

día antes del accidente

Y es a esta hora...

...la noticia de la mañana España...

...va a enviar una fragata..

a Chipre ante los ataques de Irán.

Se trata de la fragata Cristóbal Colón, que

operará junto al portaaviones francés Charles de Gaulle y varios navíos de la

Armada griega

Está previsto que la fragata llegue a aguas de Chipre el próximo 10 de marzo.

Defensa defiende que España

muestra de esta forma su compromiso con la defensa de la Unión Europea y su

frontera oriental

trata de la fragata cristóbal colón es la fragata

más moderna que tiene nuestro país ya estaba desplegada en el Mar Báltico y

ahora se dirige al Mediterraneo en conjunto con

las otras embarcaciones...

...la de Francia, el Buque Charles de Gaulle...

...para participar en acciones defensivas..

en este caso con la situación de Chipre.

Recordamos que nuestro gobierno ha dicho que no tendría problema,

lo valoraría la decisión de participar...

...en acciones defensivas también de evacuación si la Unión Europea..

lo pide, algo que demuestra, dicen desde Defensa, el compromiso de nuestro

país con la Alianza

Dicen también el ministro Álvarez, en la misma línea que la ministra de

Defensa, que España es solidaria

con sus socios en lo que se refiere a defender el espacio común.

También ponía ejemplos, por ejemplo, con los soldados

que están desplegados en Letonia o en Eslovaquia.

También ponía el ejemplo de Dinamarca, cuando Donald Trump hizo esa

afirmaciones sobre Groenlandia, pero diferencia dos espacios muy claros el

ministro Álvarez

Por un lado, el espacio común europeo donde España está dispuesta a

participar, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, en cuestiones de

Defensa, siempre en acciones defensivas, pero hay otro ejemplo, el

del ataque unilateral de Estados Unidos,

y de Israel sobre Irán.

En ese caso, España no va a participar y tampoco va a autorizar, lo ha

repetido

el gobierno en las últimas horas, la utilización de las bases de Rota y de

Morón

Dicen en Moncloa que en este caso van paso a paso analizando en todo momento

la situación que es cambiante

y decidiendo qué pasos ir tomando sobre la marcha