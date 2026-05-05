Elecciones Andalucía 2026: cómo sé en qué colegio tengo que votar y cuándo me informan

Los andaluces acuden a las urnas este próximo 17 de mayo Este domingo, cerca de casi siete millones de electores (6,8) están llamados a votar en toda la comunidad autónoma.

En total, el 17 de mayo, los andaluces elegirán a los 109 nuevos diputados que conformarán el Parlamento de Andalucía. Cada una de las ocho provincias de la comunidad autónoma eligen ocho diputados, los 45 que sobran se eligen en base a la población. En total, Almería elige 12, Cádiz 15, Córdoba 12, Granada 13, Huelva 11, Jaén 11, Málaga 17 y Sevilla 18.

Las de Andalucía serán las cuarta elecciones autonómicas en menos de medio año en España tras Extremadura, Aragón y Castilla y León. Estas tres citas electorales han arrojado una victoria amarga del PP, que lejos de lograr la mayoría absoluta ha necesitado depender de Vox más de lo que les gustaría. En las dos primeras ya se ha llegado a un acuerdo con la formación de Santiago Abascal, y en la última se está ultimando. Además, en las tres ha coincidido un mal resultado del PSOE.. Las encuestas apuntan a un escenario parecido en Andalucía, aunque todo puede pasar.