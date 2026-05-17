Toros en La Maestranza, fútbol en el Pizjuán y elecciones a la comunidad: crónica de un día de pasiones en Sevilla
- Sigue en directo la última hora y el minuto a minuto de las elecciones en Andalucía
- Este 17 de mayo Sevilla acoge múltiples eventos en plena cita electoral
La buena temperatura primaveral que hace estos días en Sevilla se nota desde primera hora de la mañana. Los primeros rayos de luz salieron hace un rato, pero el calor todavía no aprieta mucho cuando Lourdes llega al IES Santa Aurelia de Sevilla, en el barrio de Amate. Es una de las primeras personas que ha votado nada más abrir el centro. "Sea lo que sea hay que venir votar, es nuestra obligación, luego no podemos protestar", avisa acompañada de su marido.
"Yo es que luego no quiero colas ni nada, como es lo que hay que hacer, cuanto antes, mejor", resume pasadas las nueve de la mañana. Lourdes ha llegado incluso antes que los policías que están trabajando para que todo esté en orden. De hecho, ellos están entretenidos en la puerta de emergencia porque una alcantarilla del centro está hundida y ya ha habido varios votantes que se han tropezado.
Mientras tanto, aparece la familia Romero Marín al completo: abuelos, madre e hija. Están de celebración, dicen entre risas, porque la nieta vota por primera vez. Lo de venir a votar conjuntamente ha sido mitad casualidad, mitad causalidad. "La verdad es que hemos coincidido un poco de casualidad. Una parte sí hemos quedado y con ellos (los abuelos) hemos coincidido", dice la madre de los Romero Marín.
El abuelo es el que está más nervioso de todos, no solo por las elecciones. Sino por lo que está en juego en unas horas a unas pocas calles de ahí. El Sevilla F.C. se juega en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán el no bajar a Segunda División contra el Real Madrid. "No metas el dedo en la yaga", dice riéndose al ser preguntado por el evento.
En definitiva, "día de emociones fuertes", según resumen todos los miembros de la familia con mirada cómplice y con una energía más propia del medio día que de primera hora de la mañana. "Ya veremos cómo estamos a las nueve de la noche. Todo depende de lo que salga, tanto en el Sánchez Pizjuán como en el resultado de las urnas", añade este sevilista de cuna y madrugador elector.
Un día primaveral que invita al aperitivo
Poco después, en el colegio Santo Ángel del barrio de Santa Clara las colas se acumulan en el pasillo. David Camacho llega acompañado de una de sus hijas, Loreto, y su mujer, Sylvia. "Es importante votar porque nos jugamos mucho los próximos cuatro años. Es muy importante participar", recalca después de depositar el voto.
David llega después de cumplir con los oficios y listo para irse a tomar el aperitivo, confiesa. Pero primero, los deberes hechos. "La misa ya se hizo, que es lo más importante. Ahora a votar, que como te digo, es fundamental porque son los próximos cuatro años lo que está en juego", insiste. Y durante la tarde y esperando al recuento, el plan está claro: "A los toros a disfrutar, que en el fútbol está ya todo el pescado vendido".
Mientras Sevilla vive esa mezcla de pasiones por la política, el deporte o la tauromaquía, la comunidad andaluza espera el resultado de unas elecciones que marcarán el futuro de la comunidad. El resultado definitivo, en todos los sentidos, en unas horas.