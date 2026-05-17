Toros en La Maestranza, fútbol en el Pizjuán y elecciones a la comunidad: crónica de un día de pasiones en Sevilla

La buena temperatura primaveral que hace estos días en Sevilla se nota desde primera hora de la mañana. Los primeros rayos de luz salieron hace un rato, pero el calor todavía no aprieta mucho cuando Lourdes llega al IES Santa Aurelia de Sevilla, en el barrio de Amate. Es una de las primeras personas que ha votado nada más abrir el centro. "Sea lo que sea hay que venir votar, es nuestra obligación, luego no podemos protestar", avisa acompañada de su marido.

"Yo es que luego no quiero colas ni nada, como es lo que hay que hacer, cuanto antes, mejor", resume pasadas las nueve de la mañana. Lourdes ha llegado incluso antes que los policías que están trabajando para que todo esté en orden. De hecho, ellos están entretenidos en la puerta de emergencia porque una alcantarilla del centro está hundida y ya ha habido varios votantes que se han tropezado.

Mientras tanto, aparece la familia Romero Marín al completo: abuelos, madre e hija. Están de celebración, dicen entre risas, porque la nieta vota por primera vez. Lo de venir a votar conjuntamente ha sido mitad casualidad, mitad causalidad. "La verdad es que hemos coincidido un poco de casualidad. Una parte sí hemos quedado y con ellos (los abuelos) hemos coincidido", dice la madre de los Romero Marín.

La familia Romero Marín acude a votar al IES Santa Aurelia de Sevilla en esta jornada electoral en Andalucía FÉLIX DONATE/RTVE NOTICIAS

El abuelo es el que está más nervioso de todos, no solo por las elecciones. Sino por lo que está en juego en unas horas a unas pocas calles de ahí. El Sevilla F.C. se juega en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán el no bajar a Segunda División contra el Real Madrid. "No metas el dedo en la yaga", dice riéndose al ser preguntado por el evento.

En definitiva, "día de emociones fuertes", según resumen todos los miembros de la familia con mirada cómplice y con una energía más propia del medio día que de primera hora de la mañana. "Ya veremos cómo estamos a las nueve de la noche. Todo depende de lo que salga, tanto en el Sánchez Pizjuán como en el resultado de las urnas", añade este sevilista de cuna y madrugador elector.

Los exteriores del estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla este domingo 17 de mayo FÉLIX DONATE/RTVE NOTICIAS