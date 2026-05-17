Elecciones en Andalucía 2026: las mejores fotos de una jornada clave para el futuro de la región

Las elecciones en Andalucía se están desarrollando este domingo con normalidad en una jornada en la que se decide el futuro de la región para los próximos cuatro años. 6,8 millones de andaluces están llamados a votar parra elegir a los 109 diputados que compondrán el nuevo Parlamento autonómico.

Los comicios se están desarrollando en un clima primaveral, algo que favorece la participación, aunque coinciden también con época de comuniones. Los candidatos han llamado a votar y que "nadie se quede en casa" y a no dejarlo "para lo último". Estas son algunas de las mejores imágenes que deja la jornada:

Constitución de las mesas electorales EFE/ David Arjona Para las 09.45 horas ya estaban constituidas el 100% de las 10.403 mesas electorales dispuestas en 3.759 colegios sin incidencias reseñables. El récord en rapidez lo tiene el espacio cultural Santa Lucía, en Pedroche (Córdoba), que ha constituido sus mesas a las ocho horas y 16 segundos.

Entrega de los votos por correo Un funcionario de Correos entrega los votos enviados de forma postal por los andaluces. Rocío Ruz Rocío Ruz / Europa Press Para estas elecciones se han sumado casi 1.600 funcionarios de Correos para velar por que el voto por correo llegue a tiempo a las mesas electorales para su recuento durante el escrutinio, que comenzará a partir de las ocho de la tarde. En total, se han emitido 163.510 votos por correo, una cifra similar a las autonómicas de 2022.

A la búsqueda de la mesa electoral Una mujer busca en qué mesa le toca votar en las elecciones andaluzas Álex Zea Europa Press Para estas elecciones, como siempre, los andaluces han recibido por correo la información de sus datos censales con el colegio electoral y la mesa en la que les corresponde votar. Sin embargo, todos los centros electorales cuentan con listados con dicha información y siempre hay oportunidad de mirarlo justo antes de votar.

Los candidatos votan y piden "que nadie se quede en casa" Los principales candidatos a las elecciones andaluzas depositan su voto. Los cinco principales candidatos cuyas formaciones tienen ya representación en el Parlamento andaluz han depositado su voto y han llamado a votar con "ilusión" y a "que nadie se quede en casa". Todas las encuestas dan por vencedor al presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, pero está por ver si reedita la mayoría absoluta o depende de Vox, como ocurre en otros territorios donde gobiernan los 'populares'. Es el único que repite en estos comicios y lo hace por cuarta vez. Su principal rival es la exvicepresidenta María Jesús Montero (PSOE). También concurren Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía).

Votar con estilo y en compañía canina Una mujer acude a votar con su perro debajo del brazo Alex Zea EUROPA PRESS La jornada deja imágenes como esta, en la que una mujer arreglada para la ocasión ha acudido con su perrito bajo el brazo a votar.

A Dios rezando, y en la urna votando Dos religiosas ejercen su derecho a voto en las elecciones andaluzas EFE/Salas Es una de las imágenes más buscadas en cualquier jornada electoral, la de mujeres religiosas yendo a votar. En esta imagen, dos monjas ejercen su derecho a voto en estas elecciones.

Dando ejemplo a las futuras generaciones de votantes Un padre acude a votar con sus dos hijos Rocio Ruz EUROPA PRESS En esta imagen, un hombre acude con sus dos hijos pequeños a votar, dando ejemplo para las futuras generaciones de votantes de la importancia de participar de las elecciones.

Largas colas para votar en algunos colegios Una mujer deposita su voto mientras un grupo de personas espera su turno detrás Alex Zea EUROPA PRESS En algunos colegos la afluencia en algunos momentos ha sido elevada, llegándose a producir colas para poder votar, como en este de Málaga. Cola para votar ante un centro electoral de Sevilla María José López Europa Press