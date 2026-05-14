Correos admite 163.510 votos por correo para las elecciones al Parlamento de Andalucía del 17-M

Correos ha admitido un total de 163.510 votos para las elecciones al Parlamento de Andalucía que se celebrarán el próximo 17 de mayo, una cifra similar a la de votos admitidos en las anteriores elecciones autonómicas celebradas en Andalucía en junio de 2022.

Por provincias, se han admitido 38.421 votos de Sevilla; 28.420, de Málaga; 20.430, de Granada; 18.882, de Cádiz; 17.715, de Jaén; 15.700, de Córdoba, 12.984, de Almería, y 10.958, de Huelva.

En un comunicado, Correos explica que se admitieron 178.541 solicitudes de voto por correo para las aleeciones andaluzas, si bien, finalmente se han emitido el 91,58% de las solicitudess admitidas, a pesar de que se puso a disposición del 100% de los solicitantes la documentación electoral precisa, una ratio de conversión, según el organismo público, similar a la registrada en el anterior proceso electoral autonómico celebrado en Andalucía.

También Correos asegura que se ha reforzado la atención a los ciudadanos en su red de 2.329 oficinas en toda España, especialmente, en las 413 oficinas de Andalucía, y que se han habilitado ventanillas exclusivas para elecciones y, donde la afluencia lo ha requerido, se han instalado mesas adicionales destinadas a gestionar el voto por correo.

Asimismo indica que abrió de manera extraordinaria el 7 de mayo, festividad local, las oficinas de Dos Hermanas (Sevilla) y Vejer de la Frontera (Cádiz), así como abrió también de manera extraordinaria la oficina de la localidad de Tocina (Sevilla), el pasado 13 de mayo, festivo local y último día para depositar el voto por correo.