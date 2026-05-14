Correos admite 163.510 votos por correo para las elecciones al Parlamento de Andalucía del 17-M
- La cifra ha sido similar a la de las anteriores elecciones autonómicas de 2022
- Durante la jornada electoral, participarán 1.557 empleados de Correos para entregar los votos
Correos ha admitido un total de 163.510 votos para las elecciones al Parlamento de Andalucía que se celebrarán el próximo 17 de mayo, una cifra similar a la de votos admitidos en las anteriores elecciones autonómicas celebradas en Andalucía en junio de 2022.
Por provincias, se han admitido 38.421 votos de Sevilla; 28.420, de Málaga; 20.430, de Granada; 18.882, de Cádiz; 17.715, de Jaén; 15.700, de Córdoba, 12.984, de Almería, y 10.958, de Huelva.
En un comunicado, Correos explica que se admitieron 178.541 solicitudes de voto por correo para las aleeciones andaluzas, si bien, finalmente se han emitido el 91,58% de las solicitudess admitidas, a pesar de que se puso a disposición del 100% de los solicitantes la documentación electoral precisa, una ratio de conversión, según el organismo público, similar a la registrada en el anterior proceso electoral autonómico celebrado en Andalucía.
También Correos asegura que se ha reforzado la atención a los ciudadanos en su red de 2.329 oficinas en toda España, especialmente, en las 413 oficinas de Andalucía, y que se han habilitado ventanillas exclusivas para elecciones y, donde la afluencia lo ha requerido, se han instalado mesas adicionales destinadas a gestionar el voto por correo.
Asimismo indica que abrió de manera extraordinaria el 7 de mayo, festividad local, las oficinas de Dos Hermanas (Sevilla) y Vejer de la Frontera (Cádiz), así como abrió también de manera extraordinaria la oficina de la localidad de Tocina (Sevilla), el pasado 13 de mayo, festivo local y último día para depositar el voto por correo.
Despliegue logístico especial para el 17-M
En cuanto a la jornada del 17-M, Correos informa de que habrá un despliegue de 1.557 profesionales, entre personal de reparto, oficinas y centros de tratamiento, y se movilizarán más de 1.100 vehículos para la entrega del voto por correo en las mesas electorales.
Según indica, cuando se abran los colegios electorales, un primer equipo de personal entregará los votos en custodia en las 10.403 mesas electorales distribuidas por los 785 municipios de Andalucía. También otro grupo de empleados hará llegar a las mesas electorales aquellos votos por correo que pudieran recibirse durante el transcurso de la jornada. Y por último, otro equipo recogerá el denominado "tercer sobre", con una copia del resultado del escrutinio, de las mesas electorales de todos y cada uno de los colegios electorales de Andalucía.
Además del voto por Correos, el organismo postal público se ha encargado del reparto de las tarjetas de inscripción en el censo y de los envíos de propaganda electoral, del envío a los Ayuntamientos de la lista del censo, la recogida de documentación el día de las elecciones y el envío de las comunicaciones a miembros de las Mesas Electorales en los municipios con los que hay acuerdo.
Correos ya ha distribuido las 6.510.832 tarjetas censales remitidas por el Instituto Nacional de Estadística a los hogares de los ciudadanos con derecho a voto el 17 de mayo, en las que figuran los datos de su inscripción en el censo, así como el colegio y la mesa de votación correspondiente. Además, la empresa pública está repartiendo los envíos de propaganda electoral de los diferentes partidos y coaliciones que concurren a los comicios.