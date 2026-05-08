Ampliado al 8 de mayo el plazo para pedir el voto por correo para las elecciones andaluzas

La Junta Electoral Central ha acordado ampliar el plazo para solicitar el voto por correo para las elecciones al Parlamento de Andalucía hasta el viernes 8 de mayo, en el horario habitual de funcionamiento de las oficinas, o de manera telemática a través de la web www.correos.es, y en ambos casos como máximo hasta las 14:00 horas.

Gracias a este acuerdo, los electores que decidan votar por correo podrán solicitar hasta el día 8 de mayo, a las 14:00 horas, el certificado de su inscripción en el censo electoral de la comunidad autónoma de Andalucía, ha informado Correos en un comunicado.

La obtención de este certificado es requisito imprescindible para poder emitir el voto por correspondencia y puede solicitarse, por vía telemática a través de la web www.correos.es o presencialmente en cualquier oficina de Correos de España.

Trámite telemático o presencial Los electores pueden solicitar su voto a través de la web de Correos, sin tener que acudir en persona a una oficina postal. En este modelo de solicitud, que evita desplazamientos, el interesado debe acreditar su identidad mediante autenticación y firma electrónica, aceptándose como sistemas de identificación válidos los certificados de persona física reconocidos por el Ministerio de Industria en su lista de prestadores cualificados de servicios electrónicos de confianza o el DNI electrónico (DNI-e). La solicitud de voto por correo puede realizarse en todas las oficinas de Correos de España. Esta petición debe ser realizada personalmente por cada elector, salvo en caso de enfermedad o discapacidad -acreditada mediante certificación médica oficial- que le impida la formulación personal de dicha petición. En este caso, puede ser presentada en nombre del elector por otra persona autorizada notarial o consularmente. En el momento de formular la solicitud, los interesados deben acreditar su identidad presentando ante el empleado de la oficina postal el DNI, pasaporte o carnet de conducir originales. Con el objetivo de agilizar los trámites y evitar esperas, la compañía ofrece la opción de cita previa para la solicitud del voto en oficinas, a través de la aplicación, la web de Correos o la Oficina Virtual. Para ello, el elector tan solo debe seleccionar la oficina disponible que tenga cita previa y elegir el día y la hora que más le convengan.