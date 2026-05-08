Comparador de programas electorales de Andalucía 2026: las propuestas de los partidos

El próximo 17 de mayo, Andalucía celebra elecciones adelantadas para elegir al nuevo Parlamento autonómico, del que saldrá el próximo gobierno de la Junta de Andalucía para la próxima legislatura.

Para dar a conocer y organizar de manera sencilla y accesible las propuestas más importantes de los candidatos en estas elecciones autonómicas, RTVE.es ha preparado un comparador de programas electorales que permite conocer las medidas más destacadas de las formaciones que obtuvieron escaños en las últimas elecciones de junio de 2022 y que optan de nuevo en esta convocatoria electoral a representación en el Parlamento autonómico.