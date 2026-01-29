Sílvia recorda els millors moments de la temporada de 'La recepta perduda'
- Sílvia Abril posa punt final a la temporada repassant els moments més divertits i emotius del programa
- Diumenge, 1 de febrer, a les 18:350h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'La recepta perduda' és un programa que pretén recuperar la flaire de les cuines d'antany de la mà de Sílvia Abril, alhora que fa un retrat humà dels pobles de Catalunya. S'emet els diumenges al vespre a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya.
En l'últim episodi de la temporada de 'La recepta perduda' a La 2Cat, Sílvia Abril posa punt final als seus viatges per Catalunya i, ja de vacances, recorda amb emoció tots els cuiners i cuineres que ha conegut i les experiències viscudes al llarg d'aquest recorregut gastronòmic.
Sílvia Abril ja està de vacances després d'una temporada viatjant per tota Catalunya amb la seva bicicleta. Mentre descansa a la piscina i pren el sol a l'hamaca, Sílvia rememora moments tan divertits com la fumera que va provocar en cremar el sucre de la crema catalana, els deliciosos llibrets de l'Albert a Perafita, o l'arròs de marisc que va aprendre a cuinar amb en Berti. També recorda la intensitat d'enfornar amb llenya, la dificultat de pastar la massa d'una coca de Sant Joan i s'emociona recordant les converses més sinceres amb la seva amiga Vicky.
Al mateix temps, fa balanç de tot el que ha après sobre el sonso, els espàrrecs, les garlandes, l'ànec mut, la truita de patates o els calçots, i dels pobles plens d'encant que ha descobert al llarg del camí.
Aquesta temporada de 'La Recepta perduda' ha esdevingut un viatge per la cuina i la tradició, que ha deixat grans records i emocions.