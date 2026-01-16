Aquest diumenge, 'ArrÃ²s de Marisc al Delta de l'Ebre', amb SÃlvia Abril a 'La recepta perduda'
- Un plat emblemàtic del Delta i el cullerot com a símbol de tradició familiar
- Diumenge, 28 de gener, a les 19:15h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'La recepta perduda' és un programa que pretén recuperar la flaire de les cuines d'antany de la mà de Sílvia Abril, alhora que fa un retrat humà dels pobles de Catalunya. S'emet els diumenges al vespre a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya.
Aquest cap de setmana, 'La recepta perduda' visita el Delta de l'Ebre, a La 2Cat de la mà de Sílvia Abril. En aquest capítol, el programa descobreix una de les receptes més emblemàtiques d'aquest territori: l'arròs de marisc.
L'arròs de marisc és un plat estretament vinculat al Delta de l'Ebre, no obstant això, cada casa té la seva versió, i no és fàcil guanyar-se el cullerot, símbol familiar que atorga el dret de cuinar-lo. Per això, Sílvia Abril visita el Delta per aprendre'n tots els secrets, i ho fa de la mà del Berti, un jove influencer, crític amb la seva professió i molt arrelat al territori.
Al llarg del capítol, la Sílvia coneixerà la relació del Berti amb aquest plat, la seva àvia Anita, l'autèntica guardiana del cullerot familiar, i una manera de viure marcada pel paisatge i la memòria.
En paral·lel, el programa dona veu a altres testimonis que mantenen viu l'esperit del Delta: un musclaire jubilat que continua sortint al mar, una pagesa que cultiva arròs en un entorn cada cop més amenaçat pel canvi climàtic, i una cuinera que manté viva la tradició de l'anguila. El capítol també mostra les salines de la Trinitat, les úniques en actiu de tota Catalunya. Aquest capítol esdevé un viatge a un territori que lluita per preservar-se.