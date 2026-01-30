La doctora Montse Folch, a 'Noms propis'
- Sempre activa i inquieta, uneix medicina, alimentació i acompanyament emocional
- Diumenge, 1 de febrer, a les 15h a La 2Cat i a partir de dilluns a RTVE Play Catalunya
'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els diumenges a La 2Cat.
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista la doctora Montse Folch, una de les grans referents de la nutrició al nostre país. Fa més de trenta anys que ajuda persones a perdre pes i, sobretot, a entendre la relació que tenim amb el menjar.
La doctora Montse Folch és metgessa nutricionista i una de les grans referents en el camp de la nutrició al nostre país. Va arribar al món de la nutrició "una mica de rebot". Durant les pràctiques de medicina li van demanar que aprimés a uns pacients abans d'una cirurgia: "Vaig començar a aprimar-los i li vaig trobar el gust i vaig fer cursos i el màster. Per això la meva consulta la vaig començar a sisè de carrera".
Uneix medicina, alimentació i acompanyament emocional. Sempre activa i inquieta, a 'Noms propis' explica la seva trajectòria professional i vital, com el seu pas per urgències a un hospital d'Andorra i la seva etapa i fent transplantament capil·lar, fins a metgessa nutricionista. Explica també la seva manera d’entendre la salut: amb rigor, empatia i sentit pràctic.
Fa més de trenta anys que ajuda persones a perdre pes i, sobretot, a entendre la relació que tenim amb el menjar. Des de la seva consulta al Centre Mèdic Teknon de Barcelona, ha desenvolupat un mètode propi basat en la dieta mediterrània, el canvi d’hàbits i l’acompanyament emocional. Per a ella, no hi ha dietes universals: cada persona és una història diferent. Ho explica al llibre 'El mètode de la Dra. Folch'. Remarca que el més important és "donar la màxima informació". "Si tut tens informació, saps perquè fas les coses", afegeix.
Autora de nombrosos llibres i divulgadora habitual als mitjans com al programa de Xavi Freixes de 'El matí de Ràdio 4', defensa una manera d’entendre la salut que connecta cos i emocions.