Judith Colell visita aquest dimarts 'Gran Tonino'
- El club de jazz 'Gran Tonino' obre les portes a la directora de cinema i presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català
- Acompanyada pel piano de Laura Andrés i per la veu de Nina, el programa repassa la banda sonora de la seva vida
- Dimarts, 3 de febrer, a les 22:15h a La 2Cat
'Gran Tonino', el programa d'entrevistes musicals i de proximitat, conduït per Nina, acompanyada al piano per la pianista i compositora Laura Andrés, a La 2Cat.
El club de jazz 'Gran Tonino' rep Judith Colell, directora de cinema i presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català. Nina i la pianista Laura Andrés l'acompanyen en un viatge sonor per descobrir les cançons relacionades amb diferents moments de las seva vida.
Nina i Laura Andrés reben aquesta setmana al 'Gran Tonino' la directora de cinema i presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell. El programa és un viatge sonor per descobrir les cançons relacionades amb diferents moments de las seva vida. Comença el 14 de juliol de 1968, amb 'Baby Come Back' de The Equals, i Colell recorda la seva infantesa, on conviuen les simfonies del seu pare amb els cassets de Los Pecos i Pedro Marín. Més tard, a l'adolescència, més new wave amb Duran Duran i el hit 'Hungry Like The Wolf'.
En la conversa, la Judith explica el seu compromís amb el cinema social i feminista, reivindicant referents amb 'Girls Just Want to Have Fun' de Cyndi Lauper i celebrant el bon moment del cinema català a ritme d'Antònia Font. També hi haurà espai per a la intimitat: la connexió de Beethoven amb la seva pel·lícula Elisa K i la bogeria de cantar Martirio al cotxe. Un recorregut que culmina amb la vitalitat d'Oques Grasses i la poètica d'El Gran Salt de Manel.