La 2Cat estrena 'Gran Tonino' amb Jordi Basté com a primer convidat
- Gran Tonino és un programa d'entrevistes musicals conduït per Nina, acompanyada al piano per la pianista i compositora Laura Andrés
- Jordi Basté, presentador de 'Pla Seqüència', és el primer convidat
- Estrena, dimarts 13 de gener, a les 22:50h a La 2Cat
'Gran Tonino', el programa d'entrevistes musicals i de proximitat, conduït per Nina, acompanyada al piano per la pianista i compositora Laura Andrés, a La 2Cat.
La 2Cat estrena dimarts 'Gran Tonino', el nou programa d'entrevistes musicals conduït per Nina, acompanyada al piano per la pianista i compositora Laura Andrés. Sota el lema 'La playlist de la teva vida', conviden a diferents personatges públics a repassar la seva biografia a través de les cançons que els han marcat al llarg de la vida.
Ambientat en un club de jazz nocturn, el programa s'estructura a partir d'una conversa íntima on la música és el fil conductor. No només s'escolten els temes, sinó que la Laura Andrés els interpreta en directe al piano i, sovint, la Nina o el mateix convidat els canten.
Primer convidat, Jordi Basté
El club de jazz 'Gran Tonino' obre les seves portes en el seu estrena a Jordi Basté. Acostumat a preguntar, el líder de la ràdio matinal canvia de rol per deixar-se portar per la música de Laura Andrés i la veu de Nina en una conversa íntima a través de les cançons que han sonat en moments vitals clau.
L’entrevista arrenca amb ritme de soul i ràpidament ens transporta a una infantesa marcada pel cinema de barri i els primers vinils de Chicago i Culture Club. Però més enllà de la nostàlgia, Basté confessa la seva devoció absoluta per James Taylor i com el 'Bona Nit' d'Els Pets s'ha convertit en el vincle musical amb les seves filles.
Un programa emotiu i sorprenent on descobrim l’autor d’'El noi amb una maleta i un somni' a ritme de música disco i grans èxits dels anys 80.