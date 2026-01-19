Aquest dimarts al 'Gran Tonino', Leticia Dolera
- El club de jazz 'Gran Tonino' encén els seus neons per rebre l’actriu, directora i guionista Leticia Dolera
- Una conversa íntima, divertida i reivindicativa per descobrir la veritable banda sonora de la directora de 'Pubertat'
- Dimarts, 20 de gener, a les 23:00h a La 2Cat
'Gran Tonino', el programa d'entrevistes musicals i de proximitat, conduït per Nina, acompanyada al piano per la pianista i compositora Laura Andrés, a La 2Cat.
El club de jazz 'Gran Tonino' obre les seves portes a la seva segona convidada, una de les veus més potents del panorama cultural actual: l’actriu, directora i guionista Leticia Dolera.
Aquesta setmana, el club de jazz 'Gran Tonino' encén els seus neons per rebre Leticia Dolera. En aquest refugi musical conduït per Nina i amb la mestria al piano de Laura Andrés, es repassa la biografia sonora de Leticia Dolera, on s'interpreten al piano les cançons que l'han marcada al llarg de la vida.
Una playlist plena de contrastos que comença amb la màgia de la infantesa, la veu de Luz Casal i la banda sonora d’El Rei Lleó. Des de la valentia de Bebe amb Ella, fins al tema Flowers de Miley Cyrus, no faltarà l'eclecticisme d'una artista curiosa, capaç de passar de l'elegància clàssica del jazz, amb Summertime d'Ella Fitzgerald, a la modernitat desacomplexada del reggaeton en català dels Figa Flawas. Una conversa íntima, divertida i reivindicativa per descobrir la veritable banda sonora de la directora de Pubertat.