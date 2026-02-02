Els periodistes Carol Espona i José María Carrasco reben un premi de la Comunitat d’Intel·ligència i Seguretat Global (CISEG)
- La Comunitat d’Intel·ligència i Seguretat Global (CISEG) reconeix el compromís comunitari d'Espona i Carrasco, periodistes de RTVE Catalunya i Ràdio 4
- L’associació celebrarà un acte commemoratiu a la Presó Model el 27 de febrer de 2026
La Comunitat d’Intel·ligència i Seguretat Global (CISEG) per la prevenció i la lluita contra el terrorisme ha guardonat Carol Espona, periodista de RTVE Catalunya, amb la distinció ‘Premi a la Implicació dels Actors Socials en la Prevenció del Radicalisme Violent’. El periodista José María Carrasco, de Ràdio 4, rep la mateixa distinció, en aquest cas pel projecte 'Amenaça global'. Aquest reconeixement els serà entregat el pròxim divendres 27 de febrer de 2026 en un acte commemoratiu de la Comunitat, a la Presó Model de Barcelona.
El premi que atorga el CISEG fa valdre la difusió de prevenció i el compromís comunitari, uns atributs que la Comunitat reconeix en tots dos periodistes. En aquest sentit, també valoren la seva contribució activa a la construcció d’entorns més segurs i resilients.
El treball d’Espona se centra en els serveis informatius d’RTVE Catalunya, en l'àmbit territorial i també nacional, i sobretot en l’àrea policial i judicial. Per la seva banda, Carrasco és coautor del pòdcast de Ràdio 4 'Amenaça Global', elaborat amb la voluntat d'apropar la prevenció a través de la criminologia a la societat.
L'acte del CISEG que tindrà lloc a la Presó Model de Barcelona el pròxim 27 de febrer de 2026 té per objectiu commemorar els 100 números de la Revista al-Ghurabá, centrada en la prevenció del radicalisme violent, l’anàlisi del terrorisme gihadista i la creació de contra narratives eficaces. A més, es retrà homenatge a analistes, investigadors i professionals de la comunicació que han contribuït a la difusió del tractament i la desradicalització de persones internes vinculades al terrorisme gihadista.
El CISEG és una associació sense ànim de lucre fundada a Barcelona el 2017 centrada a prevenir i combatre la radicalització violenta d'etiologia gihadista. D’aquesta manera, es constitueix com una comunitat especialitzada, dinàmica i col·laborativa, dissenyada per cobrir les necessitats dels qui treballen directament en la lluita contra la radicalització i el terrorisme, tot fomentant l'intercanvi de coneixement, bones pràctiques i estratègies eficaces.