Rosalía, protagonista aquest dimecres a 'Mamarazzis Pop&Cor'
- El programa també repassa la ruptura de Los Javis i la possible reconciliació entre Jennifer López i Ben Affleck
- Dimecres, 12 de novembre, a les 22:40h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
Prepareu les crispetes, perquè els dimecres a la nit teniu una cita amb 'Mamarazzis Pop&Cor' a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya.
'Mamarazzis Pop&Cor', l'espai conduït per Laura Fa i Lorena Vázquez, torna dimecres amb un programa carregat d'informació del cor i diversió. Aquesta setmana, centrat en les novetats de la catalana més internacional, Rosalía, i l'inici de la carrera en solitari de l'exmembre d''Andy y Lucas'. A més, s'analitza la ruptura de Los Javis i la possible reconciliació entre Jennifer López i Ben Affleck. També es parla de la pressió estètica que pateixen les famoses i el fenomen del sharenting.
Dos noms propis, Andy i Rosalía, han eclipsat els titulars de la premsa en els darrers dies, així que en el programa d'aquest dimecres es desgranaran tots els detalls rere els dos artistes. Les Mamarazzis comentaran els impactant titulars que està deixant l'inici de la carrera en solitari de l'artista gadità, antic membre del ja desaparegut duo 'Andy y Lucas'. Les periodistes també repassaran totes les novetats i moments que ens ha deixat l'artista catalana més internacional d'aquest moment, Rosalía, després de la publicació del seu nou àlbum titulat 'Lux'. I, a més, l'última hora de la ruptura de la parella de guionistes, directors i productors formada per Javier Ambrossi i Javier Calvo, després de 13 anys de relació.
Més dones artistes i potents protagonitzen la nit 'Mamarazzi'. El nou col·laborador del programa, Nando Escribano, analitzarà la possible reconciliació entre Jennifer López i Ben Affleck, que estan jugant a fet i amagar amb les seves darreres aparicions a la premsa plegats. Escribano té totes les claus per entendre l'entrellat de la possible nova parella.
Aquest dimecres 'Mamarazzis Pop&Cor' també posa èmfasi en un tema molt actual i, malauradament, encara massa comú: parlar dels cossos aliens. Arran de les últimes declaracions de Laura Escanes explicant com viu els comentaris cap a la seva imatge que la titllen de "grassa", el programa convida Marta Pontnou, assessora d'imatge i activista contra la pressió estètica per parlar de totes les claus sobre la pressió que reben els famosos, i en especial les dones, al voltant de la seva imatge. Entre les personalitats que ja han aixecat la veu en contra aquest tema hi ha noms com l'artista Rigoberta Bandini o les actrius Emma Thompson i Ester Expósito.
I una setmana més, l'Alejandra Castelló, col·laboradora experta en cor, repassarà el més destacat al món digital dels VIPS. En aquesta ocasió, posarà la seva lupa en el sharenting o la pràctica d'exposició de menors a les plataformes digitals, un tema que farà tremolar els fonaments de bona parts dels influencers de casa nostra. I com a punt viral, ensenyarà qui hi ha darrere el perfil a xarxes de 'Doudou', l'exguàrdia del Louvre detingut com a sospitós al recent robatori del museu.