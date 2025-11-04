Aquest dimecres, 'Reconiciliación', del rei emèrit, a 'Mamarazzis Pop&Cor'
- El programa entrevista a Charles Jaigu, de 'Le Figaro', que ha parlat amb Joan Carles I amb motiu de 'Reconciliación', les memòries del rei emèrit
- A més, la sonada ruptura de Lamine Yamal i Nicki Nicole
- Dimecres, 5 de novembre, a les 22:20h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Mamarazzis Pop&Cor', l'espai conduït per Laura Fa i Lorena Vázquez, torna dimecres amb un programa carregat d'informació del cor i diversió.
Les Mamarazzis tornen carregades de molt pop i molt cor a La 2Cat. Coincidint amb la publicació a França aquest dimecres de 'Reconciliación', les memòries del rei emèrit, el programa ha aconseguit l'única entrevista per a RTVE del periodista Charles Jaigu de 'Le Figaro' que ha parlat amb Joan Carles I just abans que surti a la llum el polèmic llibre.
En el programa també es podran veure imatges exclusives d'un moment crucial per l'entorn de Lamine Yamal. Laura Fa i Lorena Vázquez ampliaran la informació sobre la sonada ruptura del davanter del Barça i Nicki Nicole.
A més, les Mamarazzis investigaran un patró que sembla que es repeteix en el món de la fama: cada cop hi ha més famoses que s'enamoren de persones vinculades al món esotèric. Repassaran qui són aquestes parelles i què tenen en comú totes elles.
D'altra banda, els amants i fans de Jared Leto estan de sort, perquè el col·laborador Jaume Miranda seguirà les passes de l'actor i cantant a Barcelona, en concret al barri de Sant Antoni, a una de les seves 'excursions pop'.
A més, l'Alejandra Castelló porta una de les seves investigacions a xarxes socials amb tots els detalls del món online i comentarà, també, un fet únic que pot influir a alguns dels nostres VIPS, la superlluna d'aquest dimecres 5 de novembre.