La relació de Sonia i Selena, dimecres a 'Mamarazzis Pop&Cor'
- A més, les visites de Lucas a una clínica de Barcelona, l'embaràs d'Úrsula Corberó i les novetats a l'entorn de la família reial
- Dimecres, 3 de desembre, a les 22:40h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
Prepareu les crispetes, perquè els dimecres a la nit teniu una cita amb 'Mamarazzis Pop&Cor' a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Mamarazzis Pop&Cor', l'espai conduït per Laura Fa i Lorena Vázquez, torna carregat de cor i diversió. Aquest dimecres, les periodistes comparteixen informació privilegiada de dues de les cares més conegudes del Pop dels 2000. A més, les darreres novetats de les celebritats i de la reialesa, amb l'Alejandra Castelló i les novetats televisives nadalenques amb Rocco Steinhäuser.
Per començar, les 'Mamarazzis' compten amb informació exclusiva sobre Lucas i les seves visites a una famosa clínica de Barcelona. El programa explicarà què ve a fer, i parlarà amb el seu entorn sobre la intervenció a què se sotmetrà passat festes. Una entrevista en exclusiva revelarà les claus de l'operació.
A continuació, un altre plat fort: la baralla de Sonia i Selena, que continua sumant capítols. La Laura Fa i Lorena Vázquez compten amb dades inèdites i informació que no ha donat ningú. A més, comentaran l'actuació 'pòstuma' del grup, que encara no s'ha emès i que RTVE té guardada per l'especial de Cap d'Any. Com va ser el rodatge? En quin punt es troba la relació entre les dues cantants? Quan parlarà Selena? Les claus, al plató de 'Mamarazzis Pop&Cor'.
També es comentarà la recta final de l'embaràs d'Úrsula Corberó, que aquesta setmana ha estat a l'Argentina, on ha coincidit amb la Rosalía. Dues catalanes d'actualitat en un mateix local i amb anècdotes molt comentades.
D'altra banda, el programa posa el focus en les primeres reaccions als últims moviments d'Iñaki Urdangarin. El seu comportament recent amb la possible publicació d'un llibre ha generat nervis, opinions i tensions al seu cercle familiar. A la secció Reinarazzis, Laura Fa i Lorena Vázquez recopilaran totes les novetats de la corona, i amb l'Alejandra Castelló, entraran a les xarxes per comentar els Premis Ídolo.
Per completar el menú, Rocco Steinhäuser portarà les novetats televisives que arribaran aquest Nadal i un avançament dels formats que marcaran l'any vinent a tot el grup RTVE.