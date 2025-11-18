Tots els detalls de la ruptura dels Javis, dimecres a 'Mamarazzis Pop&Cor'
- A més, el vincle entre Rosalía i Alexia Putellas, la llista dels famosos més desitjats i les nadales de Leticia Sabater i Verónica Romero
- Dimecres, 19 de novembre, a les 22:45h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
Prepareu les crispetes, perquè els dimecres a la nit teniu una cita amb 'Mamarazzis Pop&Cor' a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya.
'Mamarazzis Pop&Cor', l'espai conduït per Laura Fa i Lorena Vázquez, torna carregat d'informació del cor i diversió. Aquest dimecres repassen què passarà amb la fortuna que comparteixen els Javis després de la seva separació; un estudi sobre els famosos més desitjats a Espanya i el vincle entre Rosalía i Alexia Putellas. A més, els col·laboradors Rocco Steinhäuser, Germán González i Alejandra Castelló.
Si un duo és notícia aquests dies és el format per Javier Calvo i Javier Ambrossi, que s'han separat després de 13 anys de relació. Aquest dimecres, les Mamarazzis aprofundiran en què passarà amb tot el llegat i fortuna que comparteixen els Javis. Un patrimoni empresarial i immobiliari valorat en diversos milions d’euros.
Ni Rosalía ni Piqué, els catalans tenen clar quines són les celebritats més atractives, i a 'Mamarazzis Pop & Cor' es faran ressò de l’estudi que revela quins són els famosos més desitjats de tota Espanya. I parlant de parelles, hi ha un tema que ha copsat l'interès de les xarxes: Quin vincle real tenen Rosalía i Alexia Putellas? La col·laboradora habitual del programa Alejandra Castelló compartirà la investigació que ha dut a terme per treure'n l'entrellat.
Aquesta nova entrega també repassarà els VIPS que han alçat la veu en contra de l'assetjament escolar després que l’actor Maxi Iglesias hagi confessat que va ser víctima d’aquesta xacra tant de petit com d’adult quan rodava la sèrie de televisió que el va catapultar a la fama ‘Física o química’.
D'altra banda, amb la vista posada en el pròxim Dia Mundial de la Televisió, que se celebra el 21 de novembre, el periodista Rocco Steinhäuser recuperarà alguns dels formats i moments televisius més icònics i famosos viscuts a RTVE. I quan queda un mes i escaig perquè arribi Nadal, Germán González comenta amb el seu característic sentit de l’humor les nadales que acaben de presentar Verónica Romero, de la primera edició d''Operación Triunfo', i Leticia Sabater.