El diputat d'ERC al Congrés, Francesc-Marc Álvaro, a 'Aquí parlem'
- Lluís Falgàs entrevista Francesc-Marc Álvaro, que presenta el llibre 'El franquisme en temps de Trump'
- Dissabte, 15 de novembre, a les 11:00h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya i a les 20:30h al Canal 24horas
'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat parlamentària. Els dissabtes a La 2Cat i al Canal 24horas.
Aquesta setmana, 'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, compta amb el periodista i diputat Francesc-Marc Álvaro. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana.
Lluís Falgàs entrevista el periodista, escriptor i diputat d'ERC al Congrés dels Diputats, Francesc-Marc Álvaro. Parla amb Falgàs del seu llibre 'El franquisme en temps de Trump' (Pòrtic, Edicions 62), una publicació que coincideix amb els 50 anys de la mort de Franco, el proper 20 de novembre.
'Aquí parlem' també analitza l'actualitat política i parlamentària. El govern de Salvador Illa està intentant arribar a acords per aprovar els pressupostos de la Generalitat, tot i que assumeix que abans de l'1 de gener no s'aprovaran. A més, la Mesa del Parlament ha acordat que commemorarà al llarg del 2027 el mil·lenari de les assamblees de pau i treva, embrió del parlamentarisme català.