España al borde de un abismo: Única oportunidad para ver 'Anatomía de un instante', la serie más potente sobre el 23F

"¡Alto! ¡Todo el mundo quieto!" Así entró el coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero en el Congreso, el día del golpe de Estado fallido del 23 de febrero de 1981. Llevaba una pistola en la mano, y dio algunos disparos al aire. Todavía a día de hoy se pueden ver las marcas en el techo. La democracia española era aun muy frágil y el país, dentro y fuera de la sede parlamentaria se quedó mudo. Nadie sabía lo que iba a pasar. La tensión y el miedo lo inundó todo.

La serie Anatomía de un instante retrata con detalle el caldo de cultivo en el que se fraguó este intento de levantamiento militar. Desgrana cada personaje poniendo sobre todo el foco en tres de ellos: el presidente del Gobierno de entonces, Adolfo Suárez; el vicepresidente, Manuel Gutiérrez Mellado; y el líder del Partido Comunista, Santiago Carrillo.

Mientras todos los parlamentarios se intentaban poner a salvo agachándose entre los escaños del Congreso, Suárez, Gutiérrez Mellado y Carrillo permanecieron sentados. Incluso Gutiérrez Mellado se levantó para plantarles cara a sus antiguos compañeros militares. "¿Qué es lo que están haciendo?. Deme el arma. Deme esa arma", le gritaba a Tejero, según el guion de la serie. Esta imagen quedará para siempre en el recuerdo colectivo. "El origen de esta historia es la imagen de ese instante y el gesto de tres hombres", narra la voz en off que marca el hilo conductor de la ficción.

David Lorente intrepreta a Antonio Tejero en 'Anatomía de un instante'

Esta miniserie está basada en el libro del mismo nombre de Javier Cercas, publicado en 2009. Ahora, este domingo, La 1 y RTVE Play emiten Anatomía de un instante en la víspera del 45 aniversario de un momento en el que temblaron los cimientos de una democracia aun muy endeble. La serie está dirigida por Alberto Rodríguez y el guion lo ha elaborado el propio director, junto con Rafael Cobos y Fran Araújo. Alberto Rodríguez ha dirigido también películas como Modelo 77 o El hombre de las mil caras.

Álvaro Morte es Adolfo Suárez Debido a la nariz postiza y a la propia interpretación del actor, es difícil reconocer a Álvaro Morte en el papel de Adolfo Suárez. "He descubierto un personaje con muchísima ambición, pero con propósito de consolidar una democracia y una honestidad", describe el actor. "Había presidido TVE, sabía de lenguaje cinematográfico y tenía un carisma avasallador". Unas declaraciones de Álvaro Morte que recoge Esteban Ramón en RTVE.es. Álvaro Morte se convierte en Adolfo Suárez en 'Anatomía de una caída' El primer capítulo de Anatomía de un instante se centra precisamente en la figura de Adolfo Suárez. Nos explica cómo un falangista de provincia se convirtió en presidente del Gobierno y logró cambios profundos hacia un sistema democrático. La interpretación de Álvaro Morte hace que lo confundamos con el personaje real: modifica su cara y su voz para meterse en la piel de Adolfo Suárez, y lo consigue. El actor ha asegurado que han sido muchas horas de hemeroteca no para imitar a Suárez, sino para convertirse en el propio Suárez. La guía que supone el libro de Cercas y el apoyo de todo el equipo de la serie han sido claves, dice el propio actor, en el éxito en su interpretación.

Eduard Fernández es Santiago Carrillo En una actuación sublime, Eduard Fernández encarna el papel del líder del Partido Comunista que estaba en el exilio y con el partido ilegalizado. En esta miniserie, se reviven unas reuniones y negociaciones entre Santiago Carrillo y Adolfo Suárez en las que se hicieron cesiones muy importantes para desencallar una situación extrema. El líder del Partido Comunista aceptó la monarquía y la bandera rojigualda a cambio de la legalización de su partido y la participación en las elecciones de 1977. En toda la trama también está muy presente el capítulo de Paracuellos del Jarama, y se pone sobre la mesa la versión del líder comunista sobre su implicación en estos fusilamientos. De ahí, cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Eduard Fernández afirmó que "lo que me gustaba de interpretar a Santiago es otorgarle el lugar que merece en la historia de este país. Fue el gran perdedor y olvidado. Hizo muchas cosas y el triunfo, y el pelo, se lo llevó Felipe González". Eduard Fernández interpreta a Santiago Carrillo en 'Anatomía de un instante'

Entender quién fue Gutiérrez Mellado Anatomía de un instante logra transmitir la tensión de un momento en el que España se jugaba ser un país avanzado y dejar atrás una época de aislamiento. El vicepresidente del Gobierno de entonces, Manuel Gutiérrez Mellado, era un militar retirado que fue fiel a Adolfo Suárez y que se enfrentó a las acusaciones de 'traidor' por parte de algunos militares. Uno de esos militares fue Milans del Bosch que también tuvo su papel en el 23F. Manolo Solo interpreta a un militar, a Gutiérrez Mellado, que apoyó el golpe de Franco en 1936 y después, tras la muerte del director, se posicionó a favor de un sistema democrático que estaba naciendo, y que encabezó Adolfo Suárez. El actor muestra a la perfección las contradicciones internas de un personaje con muchas aristas, que puso la cara y el cuerpo para ser fiel a Suárez. En muchos momentos, la presión para los personajes que sostienen el Gobierno se hace insoportable y así se logra reflejar en la ficción. Gutiérrez Mellado y Adolfo Suárez en 'Anatomía de un instante'

El papel de Juan Carlos I En esta historia en la que se repiensa y se reinterpreta el golpe fallido del 23F, no podía faltar una figura clave: el rey Juan Carlos I. El actor Miki Esparbé se mete en el papel del monarca, que en ese momento tenía poco más de 40 años. Con una forma de hablar muy característica, Esparbé consigue una brillante interpretación de esta figura, que fue tuvo un papel decisivo en el fracaso del levantamiento, aunque sobre esta cuestión siempre hay posturas contrapuestas. A lo largo de la serie se ve la evolución de la relación que hubo entre el rey Juan Carlos I y el presidente Adolfo Suárez. En su libro, Javier Cercas relata que el rey Juan Carlos I "no especuló durante las horas claves del golpe" y lo que vemos en la serie es una fiel adaptación del libro a la serie. La pregunta que flota en el aire es: ¿Es necesario hacer un capítulo sobre la figura y el papel que jugó el rey? “La serie no descubre nada nuevo en ese sentido porque el libro escribe sobre hechos probados”, resume Rodríguez. “Además, la parte del rey no nos interesaba tanto, incluso hemos quitado partes”, dice Fran Araújo a RTVE. Miki Esparbé se convierte en el rey Juan Carlos en 'Anatomía de un instante' Anatomía de un instante dedica un capítulo a cada uno de los tres personajes que se mantuvieron en su sitio mientras el resto se escondía como podía. El cuarto capítulo está dedicado al juicio, a cómo se fraguó este golpe de Estado fallido por parte de los militares. El director de esta serie, Alberto Rodríguez, consigue devolvernos a los años 80, a un momento que supuso un punto de inflexión en la historia de España. La tensión y el interés no flaquea en los cuatro capítulos de la serie. El aniversario del 23F sirve para revisar los hechos desde la realidad que cuentan los documentales y el archivo de RTVE y la ficción de las películas y series que han abordado este tema. Entre los títulos que se ofrecen ahora destaca Solos de noche, de Guillermo Rojas, protagonizado por Félix Gómez, Pablo Gómez-Pando, Paula Usero, Andrea Carballo, Alfonso Sánchez y Beatriz Arjona. Relacionado con la figura de Adolfo Suárez está el documental Voladura 76, que desvela la operación secreta para dinamitar el Franquismo