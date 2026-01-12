Dani Rovira regresa al prime time de RTVE
- Presentará en La 1 el nuevo show de humor semanal ‘Al margen de todo’
- El cómico y showman regresa a la cadena donde ya presentó con gran éxito de audiencia varias galas de los Premios Goya y el programa de humor ‘La Noche D’
- Rovira se suma al patrimonio de rostros de RTVE, la televisión de todos, la que tú quieres y la que te quiere
El versátil actor, humorista y presentador Dani Rovira regresa a RTVE para presentar en La 1 el nuevo show de humor semanal ‘Al margen de todo’. Producido por RTVE en colaboración con El Terrat (THE MEDIAPRO STUDIO), el nuevo espacio llegará próximamente a La 1.
Dani Rovira desplegará sus dotes como cómico y showman en ‘Al margen de todo’, show de humor semanal que se emitirá en horario de prime time. Además, estará acompañado por colaboradores del mundo de la comedia y la interpretación que se anunciarán próximamente.
Actor, humorista y comunicador, Dani Rovira es una de las figuras más populares y queridas del panorama audiovisual español y se suma en este comienzo de año al patrimonio de rostros de RTVE, la televisión de todos, la que tu quieres y la que te quiere.
Trayectoria de éxito
En televisión, regresa con este nuevo espacio a TVE, donde ya participó en series como ‘Historias para no dormir’ y en las dos primeras temporadas del espacio de humor ‘La Noche D’ a principios y finales de 2021. La primera entrega logró un 10,2% de cuota, 1.210.000 espectadores de media y más de 4 millones de contactos.
También presentó a finales de 2023 el videopodcast de RTVE Play ‘Un día de perros’, dedicado al cuidado y la educación de perros y ha participado en numerosos espacios culturales y de entretenimiento, incluyendo la presentación durante tres años consecutivos de la gala de los Premios Goya para RTVE con notables datos de audiencia: Goya 2015 (3.839.000 espectadores y 24,7%), Goya 2016 (3.900.000 y 25,8%) y Goya 2017 (3.648.000 y 23,1%)
Sus ultimas apariciones en La 1 han sido en ‘La Revuelta’. El actor ha visitado en dos ocasiones en el último año el programa de David Broncano: el pasado 4 de diciembre, para presentar ‘Playa de lobos’ (13,1% y 1.600.000 espectadores) y el 22 de enero de 2025 para presentar su espectáculo ‘Vale la pena’ (13,5% y 1.756.000).
Rovira debutó en el cine en 2013 con ‘Ocho apellidos vascos’, una de las películas más taquilleras de la historia del cine español, papel por el que obtuvo el Goya a Mejor Actor Revelación en 2015. Su filmografía incluye títulos como ‘Ahora o nunca’ (2015), ‘Ocho apellidos catalanes’ (2015), ‘100 metros’ (2016), ‘Superlópez’ (2018), ‘Mediterráneo’ (2021), ‘El bus de la vida’ (2024), ‘Cuando nadie nos ve (2025) y ‘Playa de lobos’ (2025).
En los escenarios se dio a conocer con su monólogo ‘Mi familia y yo’, en el programa ‘El Club de la Comedia’ y ha estrenado y girado por España ‘¿Quieres salir conmigo?’ y ‘Odio.’ Actualmente está de gira con su último espectáculo ‘Vale la pena’. Comprometido con causas sociales y medioambientales, impulsa la Fundación Ochotumbao, desde la que desarrolla diversos proyectos solidarios.