Dani Rovira regresa al prime time de RTVE

El versátil actor, humorista y presentador Dani Rovira regresa a RTVE para presentar en La 1 el nuevo show de humor semanal ‘Al margen de todo’. Producido por RTVE en colaboración con El Terrat (THE MEDIAPRO STUDIO), el nuevo espacio llegará próximamente a La 1.

Dani Rovira desplegará sus dotes como cómico y showman en ‘Al margen de todo’, show de humor semanal que se emitirá en horario de prime time. Además, estará acompañado por colaboradores del mundo de la comedia y la interpretación que se anunciarán próximamente.

Actor, humorista y comunicador, Dani Rovira es una de las figuras más populares y queridas del panorama audiovisual español y se suma en este comienzo de año al patrimonio de rostros de RTVE, la televisión de todos, la que tu quieres y la que te quiere.