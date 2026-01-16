'Trump rompe el tablero', este sábado en 'Informe Semanal'

‘Informe Semanal’ pone el foco este sábado en la segunda presidencia de Donald Trump, cuando está a punto de cumplirse un año de su vuelta a la Casa Blanca. Además, 'Salud o negocio' analiza la gestión privada de hospitales públicos.

‘Trump rompe el tablero’ A punto de cumplir tan solo un año de su segunda presidencia, Donald Trump ha logrado cambiar el rumbo y el ritmo de la geoestrategia mundial. Sus intereses ahora mismo están chocando de frente con Europa. Después de su intervención en Venezuela, en la que el oficialismo y la oposición se disputan su atención, él tiene todo su interés puesto en Groenlandia. "Trump no es una persona que hable con dobleces", asegura Ruth Ferrero, profesora de Ciencia Política de la UCM, "así que sorprende ver que algunos aún sigan pensando que tienen la capacidad de frenarlo". La reacción de Bruselas está siendo, para algunos, demasiado tibia. El caso es que, tras los contactos directos de esta semana, las autoridades danesas tienen claro que Trump "quiere conquistar Groenlandia". Por el momento, los europeos han puesto en marcha la Operación Resistencia Ártica, que supone el refuerzo militar de un territorio bajo soberanía danesa. Los movimientos del inquilino de la Casa Blanca son a vista de todos imprevisibles. Tampoco descarta intervenir en Irán, donde la organización Iran Human Rights calcula que la represión del régimen ya ha costado "cientos de muertos y miles de detenidos" desde finales de diciembre. "Falta información y desconocemos la verdadera dimensión de las movilizaciones", subraya Haizam Amirah, director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos, "la pregunta también es si Donald Trump va a querer asociarse con un caos dentro de Irán, que inevitablemente tendría consecuencias en el conjunto de la región". Luego, está Venezuela. Trump asegura que Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, “es una persona estupenda con la que trabajamos muy bien”. Conclusión que daba a conocer horas antes de recibir en persona a María Corina Machado en la capital norteamericana. Tras ese encuentro,la líder de la oposición venezolana ha dicho que "confía en una transición ordenada", aunque la Casa Blanca no cuenta con ella en esta primera etapa. A pesar, incluso, de que le ha entregado simbólicamente el Premio Nobel de la Paz.