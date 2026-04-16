'Conexión Vintage' para la historia: todas las finales de la Copa en Teledeporte

Con motivo de la final de la Copa del Rey 2026 que disputan el sábado Atlético de Madrid y Real Sociedad en el Estadio de La Cartuja y que podrá seguirse en directo en todos los canales de RTVE, Teledeporte emitirá en dos episodios una obra inédita de la televisión en España: todas las finales de la Copa.

El programa ‘Conexión Vintage’, dirigido por Paco Grande, ofrecerá a la audiencia la obra audiovisual más completa del partido denominado como la “gran fiesta del fútbol español”, que reunirá contenido sobre todas las finales de Copa, desde 1902 hasta el año 2025.

Primer episodio, este jueves a las 00:00 horas La primera parte, que se emitirá esta noche, recorrerá las históricas Copas del Athetic de los "once aldeanos", el Madrid de Di Stéfano, el Barcelona de Kubala, el Atlético de Collar o el Zaragoza de "los cinco magnificos". Un primer episodio en el que también se podrá ver a Maradona y a Cruyff ganar la Copa con la camiseta del Barça, a Luis Aragonés liderar al Atlético de los 70’ o la única final que enfrentó a un equipo con su filial: Real Madrid-Castilla. También se podrá revivir la batalla del Bernabéu de 1984 entre el Athletic y Barça, o la final de 1995, suspendida por un aguacero entre Valencia y Deportivo.