La Copa del Rey 2025/26 se decide un año más en RTVE: Atlético de Madrid - Real Sociedad

RTVE vuelca todos sus canales en la gran final de la Copa del Rey 2025/26, que enfrentará a Atlético de Madrid y Real Sociedad este sábado 18 de abril a las 21:00 horas desde el Estadio de La Cartuja de Sevilla. La 1, RNE, RTVE Play y RTVE.es ofrecerán en directo el partido que podrá comentarse en redes con el hashtag #LaCopaRTVE. Esta completa cobertura arranca en la víspera con los equipos de Radio Nacional de España desplegados en Sevilla y se intensificará el día de la final con previos desde las 19:00 en Teledeporte y desde las 20:20 en La 1.

El despliegue incluirá retransmisión internacional, seguimiento minuto a minuto en RTVE.es, contenidos exclusivos en plataformas digitales y redes sociales. Todo para contar, dentro y fuera del campo, cada detalle de una final que podrá seguirse en más de 150 países gracias a la señal producida íntegramente por TVE. Javier Serrano y Cristina Rivero se ocupan de la realización internacional y personalizada, con 25 cámaras, una spider, drones y con la producción de Vanesa de los Reyes.

Programación especial en TVE y Teledeporte La 1 y RTVE Play volverán a contar la gran fiesta de la final, con una programación especial en la Cartuja, desde las 20:20 del sábado 18 de abril, y hasta que el campeón levante el trofeo. Lourdes García Campos y Marcos López conducirán el previo del partido al que Juan Carlos Rivero volverá a poner voz, acompañado por Mario Suárez y Alberto de la Bella. A pie de campo, Nico Díaz y Begoña López darán la última hora de los equipos. María Relaño, desde el palco y Mikel Ercibengoa, en las inmediaciones del estadio sevillano, ofrecerán más detalles de todo lo que ocurra. Teledeporte empezará calentando el partido desde las 19:00, dos horas antes del pitido inicial. Su director, Felipe del Campo, contará para ello con las opiniones expertas de Gonzalo Miró y Joseba Larrañaga y con la edición de Álex Argelés y Nacho Poveda. También, desde el viernes, toda la información deportiva de los equipos y la de los aficionados, en las fan zones, se podrá seguir desde el estadio sevillano en los Telediarios con Marcos López y Rubén Briones.

RNE, en todos los frentes desde la víspera hasta la celebración Radio Nacional de España se volcará con la final de la Copa del Rey con un amplio despliegue técnico y humano desde la jornada previa, en el que participarán la subdirectora de ‘Tablero Deportivo’, Silvia Verde; los narradores Fernando Cardenal y Andoni Pinedo; y los inalámbricos Javier de Diego y Ana Cortés, que se encargarán de recoger el ambiente a pie de campo y en las zonas mixtas. Además, estarán cubiertas las fan zones de ambos equipos. La programación especial comenzará el viernes 17 en ‘Mediodía en RNE’, con Carlos Núñez, que se desplazará a Sevilla. Contará con entrevistas a protagonistas y recogerá el ambiente de los aficionados. ‘Radiogaceta de los deportes’, con Pablo Fuentes, se emitirá desde los Reales Alcázares, para ofrecer la previa con análisis, conexiones en directo y especialistas. El día de la final, ‘Tablero Deportivo’ arrancará a las 14:30 y alargará su duración hasta la 1:00 para recoger las reacciones de los equipos. La retransmisión del partido podrá seguirse a través de la radio, en las plataformas digitales de RTVE y en sus redes sociales.