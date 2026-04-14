Atlético y Barcelona se miden en el desenlace por una plaza en semifinales de Champions con la sombra del VAR presente

Sin duda, el duelo español de la jornada entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona será uno de los partidos más destacados de la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Los rojiblancos parten con la ventaja del 0-2 logrado en la ida hace apenas una semana en el Camp Nou, en la primera victoria que logra Simeone en ese escenario desde que entrena al club madrileño.

Será un choque marcado por la polémica arbitral ocurrida hace siete días en el campo de los azulgrana, donde el VAR y el árbitro cobraron especial protagonismo en el resultado final del partido. Dos decisiones en concreto fueron las causantes de que el Barcelona presentase el jueves pasado una queja formal por el arbitraje realizado por el rumano Istvan Kovacs.

La primera jugada que marcó el resto del duelo de ida ocurrió al borde del final de la primera parte. Cubarsí derribó a Giuliano Simeone al borde del área y el colegiado sancionó la acción con una tarjeta amarilla, tras señalar el libre directo. Fue entonces cuando el VAR revisó la jugada y el rumano cambió el color de la cartulina de amarilla a roja.

Además, Julián Álvarez se encargó de hacer el primero de la noche con una obra maestra a cargo de ese lanzamiento de falta. Pero no iba a ser la única polémica del partido. En la segunda parte, un saque de puerta generaría otra decisión controvertida de Kovacs.

Musso le pasó el balón a Marc Pubill y este lo cogió con la mano para colocarlo en la esquina del área chica para sacar de portería; fue entonces cuando los azulgrana reclamaron la expulsión del central y el penalti a favor, pero el colegiado consideró que no había acción punible y el VAR no entró a revisar.

La queja del Barça a la UEFA Estos dos sucesos acabaron con la ya mencionada queja formal del FC Barcelona ante la UEFA por el arbitraje de Kovacs. Una protesta que apoyó de manera contundente el entrenador culé, Hansi Flick, en la rueda de prensa previa al partido de Liga ante el Espanyol. "No sé cuál será el resultado, pero me parece perfecto que el club nos apoye.Todo el mundo lo piensa, se puede cometer un error, pero no dos, así que me parece perfecto", decía el alemán, que también mostró su descontento en el postpartido ante los rojiblancos. Pero más allá de la polémica, el duelo se dirimirá sobre el césped del Metropolitano, y ambos equipos han aprovechado la jornada de Liga de maneras diferentes. Flick apostó por no dejar nada al azar y alineó un 'once' que bien podría ser el que se enfrente al Atlético este martes, con Lamine jugando desde el inicio. Flick, defiende la queja del Barça a la UEFA por el arbitraje ante el Atlético: "Se puede cometer un error, pero no dos" Antonio S. Sereno Como dijo el alemán, Gavi regresó a una titularidad después de su grave lesión y Frenkie de Jong también tuvo sus primeros minutos tras recuperarse de sus problemas físicos, aunque fueron testimoniales y no apunta a estar desde el comienzo ante los rojiblancos. El Barcelona llega a Madrid con la moral por las nubes tras la goleada de Liga en el derbi catalán ante el Espanyol (4-1) con un doble premio. Además de la victoria, el Barça ha puesto tierra de por medio en la Liga, ya aventaja al Real Madrid en 9 puntos a falta de siete jornadas y el color del campeón apunta al azulgrana. Flick quiere que las buenas sensaciones mostradas ante los 'pericos' en Liga se trasladen a la Champions para intentar dar la vuelta al 0-2 de la ida. Y es que no es la primera vez que esta temporada al Barça le toca intentar remontar un resultado adverso ante los 'colchoneros'. En la Copa del Rey, los culés cayeron por 4-0 en la ida en semifinales, también con polémica arbitral por un gol anulado a Cubarsí, y tuvieron que remar a contracorriente en casa para intentar remontar, pero se quedaron en la orilla, con una victoria por 3-0. Ahora, el resultado es más asequible y las sensaciones son positivas tras la buena cara mostrada en el derbi ante el Espanyol.