Flick, sobre las críticas arbitrales de Arbeloa: "Es lo que se hace, generar ruido a nuestro alrededor"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha dejado claro que "no le interesan" las críticas arbitrales que, de nuevo, vertió el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, y ha asegurado que la intención de las mismas es "generar ruido" en torno al club azulgrana.

"No me interesa, no me preocupan este tipo de casos. Es lo que se hace, generar ruido alrededor nuestro, es como van las cosas. Estamos en una buena posición y tenemos que ganar cada partido. Al final es como queremos hacer las cosas, no pensar en los demás y centrarnos solo en nosotros", ha reflexionado el alemán en la rueda de prensa previa al derbi catalán de liga ante el Espanyol del sábado.

El entrenador azulgrana también fue cuestionado por la actuación arbitral del duelo del pasado miércoles de Champions ante el Atlético y se ha vuelto a mostrar crítico, pero también señaló el mal partido que hicieron en la derrota por 0-2 ante los rojiblancos.

"Si el VAR ve algo que no es correcto, tiene que decirle al árbitro: 'Mira esto'. Esto es lo que eché en falta ante el Atlético; hay muchas cosas que se pueden mejorar. También es verdad que no hicimos nuestro mejor partido, pero esta parte es crucial; para nosotros no es bueno y sirvió para decidir y, desde luego, esto no se agradece", ha enfatizado Flick.

Precisamente, el FC Barcelona presentó el jueves una queja formal ante la UEFA al sentirse perjudicado por el arbitraje del rumano Istvan Kovacs ante el Atlético de Madrid en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El club azulgrana considera que la actuación arbitral fue "contraria a la normativa actual, con incidencia en el desarrollo del encuentro y en su resultado", según manifestó en su comunicado.