Flick, sobre las críticas arbitrales de Arbeloa: "Es lo que se hace, generar ruido a nuestro alrededor"
- El entrenador del Barça también ha resaltado que la actuación de Kovacs fue clave en la derrota ante el Atlético
- FC Barcelona - Espanyol, en vivo, sábado a las 18:30 horas en RTVE.es
El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha dejado claro que "no le interesan" las críticas arbitrales que, de nuevo, vertió el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, y ha asegurado que la intención de las mismas es "generar ruido" en torno al club azulgrana.
"No me interesa, no me preocupan este tipo de casos. Es lo que se hace, generar ruido alrededor nuestro, es como van las cosas. Estamos en una buena posición y tenemos que ganar cada partido. Al final es como queremos hacer las cosas, no pensar en los demás y centrarnos solo en nosotros", ha reflexionado el alemán en la rueda de prensa previa al derbi catalán de liga ante el Espanyol del sábado.
El entrenador azulgrana también fue cuestionado por la actuación arbitral del duelo del pasado miércoles de Champions ante el Atlético y se ha vuelto a mostrar crítico, pero también señaló el mal partido que hicieron en la derrota por 0-2 ante los rojiblancos.
"Si el VAR ve algo que no es correcto, tiene que decirle al árbitro: 'Mira esto'. Esto es lo que eché en falta ante el Atlético; hay muchas cosas que se pueden mejorar. También es verdad que no hicimos nuestro mejor partido, pero esta parte es crucial; para nosotros no es bueno y sirvió para decidir y, desde luego, esto no se agradece", ha enfatizado Flick.
Precisamente, el FC Barcelona presentó el jueves una queja formal ante la UEFA al sentirse perjudicado por el arbitraje del rumano Istvan Kovacs ante el Atlético de Madrid en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.
El club azulgrana considera que la actuación arbitral fue "contraria a la normativa actual, con incidencia en el desarrollo del encuentro y en su resultado", según manifestó en su comunicado.
El objetivo principal, ganar la Champions
El Barcelona se medirá al Espanyol en el derbi catalán del sábado sabiendo lo que habrá hecho el Real Madrid, que juega este viernes ante el Girona. Una derrota de los blancos, a los que aventajan en siete puntos, podría hacer que afronten el partido con más tranquilidad y dejar espacio a las rotaciones de cara al trascendental choque de vuelta de cuartos en el Metropolitano del martes ante el Atlético.
"La liga es la base, pero el sueño es ganar la Champions, por eso estamos aquí. Tenemos que hacer nuestro trabajo en la Liga, pero lo más importante es ganar la Champions; es un objetivo para mí y para el club, por eso estamos aquí", ha insistido Hansi Flick.
El entrenador ha desvelado que Gavi podría salir de inicio ante el Espanyol porque ya "le ve preparado" tras su larga recuperación. También podría tener minutos otro que está de vuelta, Frenkie de Jong, aunque dejó más en el aire su presencia, a la espera de ver cómo se encuentra en el último entrenamiento.
Cuestionado por si reservará a Lamine Yamal de cara a la vuelta ante los rojiblancos, Flick no ha descartado ni confirmado su presencia. "Veremos cómo lo gestionamos, para él también es bueno empezar el partido y ver luego lo que pasa, esperaremos a mañana", ha dicho Flick.
Para terminar, el alemán también ha dejado claro que "no cree" haya riesgo de desconexión de sus jugadores en el partido de Liga porque estén pensando en el partido de Champions del próximo martes.
"He tenido muy buenas sensaciones, es lo que espero de los jugadores, que estén siempre centrados para su siguiente partido, que es el trabajo que tienen que hacer. Están muy centrados, es lo que yo veo", ha finalizado.