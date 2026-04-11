Barcelona - Espanyol, en directo hoy el partido de la jornada 31 de la Liga

Sigue en vivo y minuto a minuto el partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports entre el FC Barcelona y el RCD Espanyol, que se disputa este sábado a partir de las 18:30 horas peninsulares en el estadio Camp Nou de la Ciudad Condal. El derbi te lo contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.

Alineación del RCD Espanyol:

Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano, Urko; Ngonge, Edu Expósito, Dolan; Kike García.

Se miden un Barça que no conoce la derrota desde mediados de febrero contra el Girona frente a un Espanyol que no ha logrado la victoria en cinco partidos, con tres empates como mejor puntuación. Los 'pericos' han perdido algo de comba en su lucha por los puestos de acceso a competiciones europeas, aunque siguen teniéndolos a tiro de seis puntos. No obstante, la empresa de ganar en el Camp Nou se antoja harto complicada, máxime cuando el equipo culé cuenta esta temporada sus partidos en casa por victorias. Al menos en liga, puesto que los de Hansi Flick vienen de perder el miércoles en casa ante el Atlético de Madrid en cuartos de final de la Champions League, la primera derrota en casa en lo que va de curso.

Será el derbi número 180 y en los anteriores se ha impuesto el conjunto azulgrana en nada menos que 105 por 34 el Espanyol. Eso en términos globales, porque en feudo culé la estadística es más abrumadora: 70 victorias locales en 89 encuentros, con sólo nueve visitantes y diez empates. La última victoria blanquiazul data de la temporada 2008-2009 por 1-2, con un doblete de un ex de La Masía como Iván de la Peña. Aunque ese tropiezo no supuso un desgaste para los de Pep Guardiola en su conquista del triplete y del sextete en una temporada histórica. Fue la culminación de la mejor racha de visitas del Espanyol, que había sumado dos empates antes, incluyendo el 2-2 de la temporada 2006-2007, el del 'Tamudazo'.

En la actualidad, la única racha del Barça peor que la del Espanyol es la de bajas, puesto que Hansi Flick maneja las de Christensen, la más importante de Raphinha Días, Marc Bernal y la duda de Frenkie de Jong, que apura plazos en su recuperación. Por su parte, el técnico catalán Manolo González mantiene como única baja la de larga duración de Javi Puado, por rotura del cruzado. Tiene apercibidos de sanción a Urko, Romero y Dolan.