Sevilla - Atlético de Madrid, en directo hoy el partido de la jornada 31 de Liga

Sigue en vivo y minuto a minuto el partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports entre el Sevilla FC y el Atlético de Madrid, que se disputa este sábado en el Estadio Sánchez Pizjuán a partir de las 21:00 horas peninsulares. Te lo contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.

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Partido en el que el Sevilla se juega mucho más que el conjunto rojiblanco, que viene con la moral por las nubes después de vencer al Barça en la ida de cuartos de la Champions por 0-2. El técnico local Luis García Plaza se estrenó la jornada anterior con una derrota frente al Real Oviedo. Llegó a finales de marzo en sustitución del argentino Matías Almeyda para revertir la dinámica negativa que tiene al club hispalense rozando el descenso -dos puntos- después de tres derrotas consecutivas. Una menos lleva el conjunto de Diego Simeone, quien goza de una posición más cómoda sin nada más que jugarse que la lucha entre la tercera plaza, que ahora ocupa el Villarreal por un punto. Sin opciones ya en la pelea por el título en las ocho jornadas que quedan, el Cholo a buen seguro hará cambios pensando en el trascendental partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions, que le toca recibir al Barça.

En el balance particular entre ambos clubes, hay un antes y un después de la llegada del argentino al banquillo del Atleti. En total son 33 victorias del Sevilla en casa, frente a 18 visitantes y 30 empates. No es mal guarismo para los rojiblancos fuera de casa, pero además se suma que con Simeone son más las veces que ha ganado el cuadro colchonero (6 a 4), con otros cuatro empates que le otorgan una buena probabilidad de puntuar en esta nueva visita.

En el capítulo de bajas, García Plaza sigue sin poder contar con Marcao ni con César Azpilicueta. Por su parte, Simeone podría tener de vuelta al meta Jan Oblak, que no viajó a Barcelona el miércoles, pero no así a Pablo Barrios ni a Josema Giménez. El centrocampista Johny Cardoso, que también se perdió el partido de Champions, apura su recuperación y también apunta a ser una de las novedades. Tampoco fue positivo todo lo que se trajo el Atlético del Camp Nou, puesto que la peor noticia fue la torcedura de tobillo del defensa David Hancko.