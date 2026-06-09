'Denominación de Origen', el documental que retrata la selección española desde dentro: horario y dónde ver el estreno

“Esta selección ha demostrado que, trabajando unidos, se pueden conseguir éxitos”. Luis de la Fuente tiene la receta. La Eurocopa 2024 fue ejemplo de ello y todo el equipo confía en que se repita en el Mundial 2026. El documental Denominación de Origen, producido por RTVE, hace un viaje a los inicios y a la intimidad de la nueva generación de futbolistas que forman la selección española de fútbol masculina. Recuerdos de infancia, de sacrificio, de esfuerzo, de dudas, de fracasos, pero también de éxitos, que han llevado a todos estos jugadores a la élite del fútbol mundial.

Con motivo del arranque del Mundial 2026 y en vísperas del debut de España contra Cabo Verde en Atlanta, RTVE estrena este documental de cuatro episodios, dirigido por Damian Ainstein, que podrá verse en director en La 1 y RTVE Play.

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¿Quién es Luis de la Fuente? El Mundial de Qatar 2022 marcó un punto de inflexión para la selección española de fútbol. La salida de la dirección deportiva de Luis Enrique abrió las puertas a Luis de la Fuente, un desconocido para el gran público pese a contar con una larga trayectoria futbolística, un amante del balón, pero también una persona con una gran fuerza de voluntad y una gran fe en sí mismo y en su trabajo. Por eso, las críticas que recibió en sus inicios no le frenaron, ni le hicieron dudar. “No sabían de qué generación soy, de dónde vengo. Esas actitudes de algunos medios fueron un error porque hicieron que me motivara mucho más”, señala. ¿El resultado? El crecimiento progresivo de la selección, campeona de la Nations League 2023 y de la Eurocopa 2024. De la mano de Luis de la Fuente han crecido en la selección jugadores como Nico Williams, Lamine Yamal, Rodri, Pedri, Cucurella o Morata, convertidos en héroes nacionales tras el éxito de Alemania, pero que, todavía hoy, están cuestionados. “Desde que debuté hasta el día de hoy siempre se ha cuestionado la portería de la selección, incluso ganando la Eurocopa. Siempre ha habido porteros que han jugado en mejores equipos que el Athletic. Siempre ha habido porteros que han tenido mejores números que Unai Simón. Siempre ha habido porteros que, por datos, han merecido jugar por delante de Unai. Estoy acostumbrado”, confiesa Unai Simón. Los éxitos cosechados desde Qatar 2022 tienen una doble cara en forma de críticas, dudas personales y sufrimiento, que sus propios protagonistas narran en primera persona con sinceridad. Lesiones como la sufrida por Gavi, que le dejó fuera de la Eurocopa 2024, o la pubalgia que alejó de los terrenos de juego a Nico Williams durante meses, han sido lecciones de vida también para estos jugadores, que afrontan el Mundial con optimismo. “Cada herida y cada lesión han merecido la pena”, expresa Mikel Oyarzabal en Denominación de Origen. Denominación de Origen. La forja de un sueño