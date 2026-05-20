Cata Coll: "Si ganamos la Champions te aseguro que voy a estar dos días seguidos de fiesta"

La portera del FC Barcelona Femení Cata Coll afronta con confianza una nueva final de la Liga de Campeones femenina. El conjunto azulgrana disputará este sábado en Oslo su sexta final consecutiva y buscará conquistar la cuarta Champions de su historia ante el OL Lyonnes, el rival más laureado de la competición.

"No será nada fácil contra el rival que tenemos, pero no tenemos ninguna duda de que podemos hacerlo", aseguró la guardameta balear en declaraciones a RTVE durante el Media Day celebrado esta semana en Barcelona. El Barça volverá a medirse al equipo francés después de haberse cruzado ya en tres finales europeas, en una rivalidad que ha marcado los últimos años del fútbol continental en esta categoría.

El equipo azulgrana llega además en un gran momento de forma. Las de Pere Romeu ya han conquistado la Liga F y la Copa de la Reina, además de la Supercopa, y aspiran ahora a completar el póker de títulos con una nueva corona europea.

Coll, convertida en una pieza clave bajo palos tanto en el Barça como en la selección española, ha transmitido además calma antes de la final en Noruega. Como también lo hace con su típico gesto resoplando y con las palmas de las manos hacia abajo cada vez que hace una gran parada. "Es un gesto de tranquilidad, de que todo pasa y de que hay que mirar al presente", ha explicado.

La guardameta ha expresado en tono distendido la ilusión que le hace esta competición y cómo celebraría la victoria: “Puedo asegurar que si ganamos la Champions voy a estar dos días seguidos de fiesta”. Además, Coll se ha mostrado orgullosa de su equipo: "Seis finales seguidas lo dice todo de este Barça, ¿no?"