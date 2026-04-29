No es una llegada de migrantes como "resultado" de la regularización de Sánchez, es un vídeo de 2024

Mensajes de redes difunden un vídeo de decenas de personas desembarcando rápidamente en una playa y lo presentan como una llegada de personas migrantes a Almería como "resultado" del proceso de regularización impulsado por el Gobierno. Es falso. La grabación muestra la llegada de personas migrantes a una playa de Almería en enero de 2024, dos años antes del proceso aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Imágenes de Almería. Este es el resultado de la regularización masiva de Pedro Sánchez: una invasión por tierra, mar y aire", dice un mensaje compartido más de 2.000 veces en X desde el 28 de abril. El texto difunde un vídeo de la llegada de decenas de personas a bordo de dos embarcaciones en una playa. Otra publicación comparte la misma grabación y afirma que es "ahora mismo Almería" y que "llegan las pateras de 2 en dos". Es falso.