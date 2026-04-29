No es una llegada de migrantes como "resultado" de la regularización de Sánchez, es un vídeo de 2024
- Difunden un vídeo de una llegada de migrantes como si fuera actual, pero es de 2020
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Mensajes de redes difunden un vídeo de decenas de personas desembarcando rápidamente en una playa y lo presentan como una llegada de personas migrantes a Almería como "resultado" del proceso de regularización impulsado por el Gobierno. Es falso. La grabación muestra la llegada de personas migrantes a una playa de Almería en enero de 2024, dos años antes del proceso aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
"Imágenes de Almería. Este es el resultado de la regularización masiva de Pedro Sánchez: una invasión por tierra, mar y aire", dice un mensaje compartido más de 2.000 veces en X desde el 28 de abril. El texto difunde un vídeo de la llegada de decenas de personas a bordo de dos embarcaciones en una playa. Otra publicación comparte la misma grabación y afirma que es "ahora mismo Almería" y que "llegan las pateras de 2 en dos". Es falso.
Es un vídeo de una llegada de migrantes a Almería en 2024
A través de una búsqueda inversa con Google, comprobamos que el mismo vídeo aparece publicado en X en una versión más completa el 20 de enero de 2024. Lo difunde el perfil de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en Almería, en un mensaje que sitúa la escena en una playa del municipio de Adra. La grabación también la encontramos difundida en esas fechas en otras redes sociales, como este clip publicado en TikTok el 21 de enero de 2024.
En definitiva, el vídeo difundido en redes como si correspondiera a una llegada masiva de personas migrantes como "resultado" del proceso de regularización impulsado por el Gobierno es una grabación de enero de 2024, por lo que no puede ser una consecuencia de esta medida posterior del Ejecutivo.
El Gobierno aprobó en la reunión del Consejo de Ministros del 14 de abril el decreto que pone en marcha un proceso con el que se prevé la regularización de unas 500.000 personas de origen migrante. En VerificaRTVE te hemos alertado anteriormente sobre contenidos desinformativos relacionados con esta medida como la difusión de vídeos antiguos que ahora se publican en redes sociales como si fueran consecuencia del proceso de regularización. También hemos aclarado que este proceso extraordinario no veta a ucranianos y venezolanos.