La vida truncada de Faten, la futbolista marroquí fallecida en el cruce a Ceuta que soñaba con jugar en Europa

Ha sido una de las primeras víctimas mortales durante la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta de forma irregular a la que se le ha puesto cara y nombre. Su nombre es Faten, tenía 26 años, era de Tetuán y soñaba con ser futbolista profesional. Jugaba en el Magreb Athletic de Tánger.

Su entrenador, Omar, explica a RTVE que todavía está conmocionado por la noticia de la muerte de la joven.

"Cuando me llamaron para decirme que una chica del equipo intentó cruzar a Ceuta y me dijeron que era Faten, no me lo podía creer —rememora—. Hablé con la familia y me confirmaron la noticia. Ha sido una conmoción".

El sueño de Faten era ir a Europa para quizás triunfar como futbolista algún día. A su entrenador le recordaba al exjugador del Real Madrid Sergio Ramos, porque jugaba como lateral izquierdo.