Japón no ha presentado nuevas leyes para restringir el islam en el país, es falso

Circulan en redes sociales publicaciones que afirman que Japón ha presentado nuevas leyes para restringir el islam. Es falso. La Constitución japonesa garantiza la libertad religiosa y la primera ministra no ha presentado ni aprobado ninguna ley al respecto. Además, la foto y el vídeo difundidos en redes se utilizan descontextualizados.

"La nueva primera ministra de Japón restringe al islamismo. Prohibida Comida Halal. No Grandes mezquitas, solo discretos lugares de Rezo. No en la calle. Prohibida la llamada al Rezo. No cementerios Islámicos, el muerto repatriado. De Burkas, ni hablar. Y como a todo inmigrante, si incumpla las normas, Deportación", leemos en una de las publicaciones de X, difundida el 16 de febrero. "Japón presenta nuevas leyes antislámicas (...) Básicamente han dicho que el islam no es bienvenido en Japón. Vete a casa", es el texto difundido en otro mensaje de la misma red social que se ha compartido más de 7.000 veces desde el 15 de febrero. Esta publicación difunde una grabación de 36 segundos en la que se ve a un hombre compareciendo en un parlamento y, a continuación, se muestra a la nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi.

La Constitución japonesa garantiza la libertad religiosa La Embajada de Japón confirma a VerificaRTVE que la Constitución japonesa garantiza la libertad de religión en su artículo 20. También se recoge en el mismo artículo que "ninguna organización religiosa recibirá privilegios del Estado ni tampoco ejercerá autoridad política (página 3). Nadie estará obligado a tomar parte en actos, celebraciones, ritos o prácticas religiosas de cualquier índole". A través de una búsqueda por las palabras clave "ley", "restringir", "prohibir", "islam", "Japón" en inglés y en japonés, no encontramos registros de que se hayan presentado leyes o de que exista un proyecto de ley para restringir el islam o prohibir prácticas como el llamado a la oración, las mezquitas o la comida halal ni en la televisión pública japonesa ni en los principales diarios del país. Las noticias más recientes que encontramos únicamente hacen referencia al aumento de la población musulmana en de Japón y a un nuevo producto para mercadillos musulmanes en el país nipón. Tal y como te contamos en VerificaRTVE, en Japón hay más de un centenar de mezquitas, según la agencia islámica iraní Iqna, incluidas Tokyo Camii, la mezquita Okachimachi, la mezquita Otsuka, la mezquita Nagoya y la mezquita Dar al Arqam Masjid. Se pueden consultar en esta página web.