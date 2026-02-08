La 'dama de hierro' de Japón gana la partida de ajedrez y logra una amplia mayoría en las elecciones generales

La coalición gobernante en Japón liderada por la primera ministra, Sanae Takaichi, se ha asegurado dos tercios de la Cámara Baja del Parlamento en las elecciones anticipadas de este domingo, según las proyecciones de NHK.

La 'dama de hierro' nipona, como le gusta que la llamen, por su admiración a la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, se ha presentado a estos comicios a lomos de una elevada popularidad, en torno a un 60%, sin sufrir aún el desgaste de su cargo, al que accedió el pasado 21 de octubre, después de que el 4 de octubre se impusiese como líder de los conservadores en las primarias del partido.

La cadena pública de televisión nipona ha indicado que el Partido Liberal Democrático (PLD) de Takaichi y su socio de gobierno, el Partido de la Innovación de Japón (Ishin), se asegurarían al menos 310 escaños de los 465 en liza en la Cámara Baja, la más importante de las dos que conforman el Parlamento.

La agencia de noticias Kyodo, por su parte, ha proyectado que la coalición gobernante tenía "asegurada" la victoria de más de 300 escaños, aunque los resultados oficiales de la contienda no se esperan hasta el lunes.