La 'dama de hierro' de Japón gana la partida de ajedrez y logra una amplia mayoría en las elecciones generales
- La coalición gobernante liderada por la primera ministra, Sanae Takaichi, se ha asegurado dos tercios de la Cámara Baja
- Según las proyecciones de la cadena pública NHK, se aseguraría al menos 310 escaños de los 465 en liza
La coalición gobernante en Japón liderada por la primera ministra, Sanae Takaichi, se ha asegurado dos tercios de la Cámara Baja del Parlamento en las elecciones anticipadas de este domingo, según las proyecciones de NHK.
La 'dama de hierro' nipona, como le gusta que la llamen, por su admiración a la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, se ha presentado a estos comicios a lomos de una elevada popularidad, en torno a un 60%, sin sufrir aún el desgaste de su cargo, al que accedió el pasado 21 de octubre, después de que el 4 de octubre se impusiese como líder de los conservadores en las primarias del partido.
La cadena pública de televisión nipona ha indicado que el Partido Liberal Democrático (PLD) de Takaichi y su socio de gobierno, el Partido de la Innovación de Japón (Ishin), se asegurarían al menos 310 escaños de los 465 en liza en la Cámara Baja, la más importante de las dos que conforman el Parlamento.
La agencia de noticias Kyodo, por su parte, ha proyectado que la coalición gobernante tenía "asegurada" la victoria de más de 300 escaños, aunque los resultados oficiales de la contienda no se esperan hasta el lunes.
Takaichi superaría la mayoría absoluta de 233 escaños
Takaichi superaría así en solitario la mayoría absoluta de 233 escaños que se marcó como meta, y la amplia mayoría de la coalición gobernante le permitiría aprobar proyectos de ley rechazados en la Cámara Alta, donde ambos partidos están en minoría.
"Han pasado poco más de tres meses desde la formación del Gabinete (de gobierno). Los miembros del Gabinete son personas que he elegido con confianza y que actualmente están trabajando muy duro, por lo que no me he planteado cambiarlos", ha dicho la mandataria en una entrevista con la cadena japonesa TV Tokyo.
El presidente de Taiwán, William Lai, ha felicitado a Takaichi y ha abogado por reforzar la cooperación con Tokio frente a los "desafíos regionales". En su cuenta oficial de X, Lai ha dicho que el previsible resultado de los comicios "refleja la confianza y las expectativas del electorado japonés en su liderazgo y visión". "Eso no solo supone un reconocimiento a los logros de su gestión, sino también un claro respaldo a su impulso al desarrollo a largo plazo del país", ha destacado el mandatario taiwanés.
El gran perjudicado de la cita electoral parece ser la nueva Alianza Reformista Centrista, unión del Partido Democrático Constitucional (PDC) y el budista Komeito (exsocio de coalición del PLD pero que abandonó su alianza tras la elección de Takaichi como líder).
Entre ambos lograrían solo entre 37 y 91 escaños, muchos menos de los 172 que ostentaban antes del adelanto electoral, según las proyecciones de NHK.
El populista Sanseito, marcadamente antiinmigración, obtendría según las proyecciones de NHK entre cinco y 14 escaños, frente a los dos con los que contaba en la Cámara Baja antes de su disolución. Sohei Kamiya, el líder de la formación, ha dicho en declaraciones a NHK "haber recibido un gran impulso", aunque "no pudimos extender el recuento de votos como esperábamos" debido al auge del PLD.
La jornada electoral ha estado marcada por las fuertes nevadas, que obligaron a algunos colegios electorales a aplazar su apertura o cerrar antes de la hora prevista, aunque el voto anticipado ha superado al de otras citas electorales.