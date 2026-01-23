La primera ministra de Japón disuelve el Parlamento y convoca elecciones para el 8 de febrero

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha disuelto este viernes el Parlamento nipón y convocado elecciones anticipadas para el próximo 8 de febrero, una decisión anunciada a principios de esta semana con la que busca reforzar su mandato y aumentar los apoyos dentro de una cámara con 465 escaños.

El Ejecutivo ha aprobado la disolución de la Dieta japonesa al inicio de una sesión parlamentaria en la que tanto el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) como la oposición han planteado reducir el impuesto sobre las ventas de alimentos para aliviar la carga de los hogares con motivo de la inflación, según recoge la agencia de noticias japonesa Kyodo, por lo que se espera que el aumento de los precios y el alto coste de vida centre los debates electorales.