Sanae Takaichi, la 'dama de hierro' del siglo XXI que gobierna Japón: baterista, influencer y antifeminista

Sanae Takaichi se ha erigido desde Japón como una de las mayores líderes del ultraconservadurismo del mundo. Tras liderar la victoria aplastante del Partido Liberal Democrático (PLD) y su socio de Gobierno en las últimas elecciones, con 352 de los 465 escaños en su poder, la 'dama de hierro' nipona es investida de nuevo como primera ministra este miércoles.

Ubicada en el ala más a la derecha del partido, su estrategia de adelantar las elecciones con solo tres meses en el cargo les ha devuelto la mayoría absoluta. Takaichi, de 64 años, llega al poder con un discurso más enérgico que evoca el nacionalismo y el emprendimiento de su mentor Shinzō Abe, asesinado en 2022. Tras arrasar en las legislativas del pasado 8 de febrero, Takaichi jura este miércoles ante el Parlamento como la primera ministra del país nipón.

Ávida baterista de heavy metal, toda una influencer en redes sociales con millones de seguidores, Takaichi ha revolucionado la política nipona tras décadas de hombres de traje gris en el liderazgo de Japón. Tanto es así que su bolso de mano en piel negra y su bolígrafo rosa han disparado sus ventas. Con un índice de popularidad del 90% entre los votantes menores de 30 años, es la demostración del auge del tradicionalismo, situándose en las antípodas del feminismo. De hecho, defiende con firmeza el mantenimiento del sistema tradicional de sucesión imperial, según el cual solo los varones descendientes por línea masculina de la familia real pueden acceder al trono.

Una de sus imágenes más virales y carismáticas fue en enero junto al presidente surcoreano, Lee Jae-myung, cuando improvisó una interpretación con batería de Golden, la canción principal de la película animada de las Guerreras K-Pop.

En esa misma fecha, le cantó el 'Happy Birthday' a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, con quien se hizo un selfie.

Las claves del 'Sanaenomics' En el plano político, Takaichi se define como una conservadora de línea dura y cita a la ex primera ministra británica Margaret Thatcher como una figura a la que admira profundamente, de ahí su apodo de 'dama de hierro' nipona. "Mi objetivo es convertirme en la dama de hierro", le dijo a un grupo de estudiantes de escuela durante su reciente campaña. Forjó su carrera política como ministra multicartera en los gabinetes de Abe, siendo considerada una experta en políticas de seguridad, particularmente en el área económica. Como evolución del programa económico de su mentor, el 'Abenomics', Takaichi promulga el 'Sanaenomics': gasto fiscal "responsable y proactivo", política monetaria expansiva e "inversiones audaces en la gestión de crisis y el crecimiento". La primera ministra defiende elevar el gasto militar al 2% del PIB y reformar el pacifista artículo 9 de la Constitución, sin descartar el rearme nuclear. Unas aspiraciones que ya han provocado choques con China, el último en Múnich. El Gobierno de Japón ha presentado una protesta formal contra las declaraciones "inapropiadas, carentes de base e incorrectas" efectuadas este pasado sábado por el ministro de Exteriores chino Wang Yi en la Conferencia de Seguridad, donde llegó a amenazar a Takaichi con una "derrota devastadora" en el caso de que impulsara una reforma militarista de la Constitución. Esta postura de la 'dama de hierro' se conjuga en la alianza con Estados Unidos, descrita por ella como la "piedra angular" de la política exterior y seguridad de Japón, con intercambio de cumplidos con Donald Trump incluidos. Estados Unidos y Japón elevan su alianza a una "nueva era dorada" con pactos en comercio, seguridad y tierras raras

Política de estudio, no de cuna Takaichi creció en el típico hogar de trabajadores de clase media y con mentalidad tradicional. Nació en la prefectura de Nara en 1961, su padre era oficinista y su madre agente de policía, por lo que no tenía referentes de la política en su familia, a diferencia de la tradición en la mayoría del parlamento nipón. Pese a que su buen expediente escolar le hubiera permitido ingresar en una universidad privada, sus padres la obligaron a matricularse en la Universidad pública de Kobe. En 1984 se licenció en Administración de Empresas y luego, durante el posgrado en el Instituto Matsushita de Gobierno y Gestión, partió en 1987 a Estados Unidos para realizar una práctica profesional en el despacho de Pat Schroeder, congresista estadounidense conocida por sus críticas a Japón. Fue su estrategia para saber cómo defender a Japón de "la opinión superficial de Estados Unidos", que solía mezclar los asuntos y tradiciones japoneses con los de China y Corea del Sur. A su vuelta de EE.UU. en 1989, Takaichi comenzó a trabajar como presentadora de noticias en TV Asahi, labrándose un nombre gracias a su análisis político. Sus experiencias familiares y personales sustentan sus propuestas políticas: ampliar los servicios hospitalarios para la salud de la mujer, dar a los trabajadores domésticos un mayor reconocimiento y mejorar las opciones de atención para la sociedad japonesa que envejece. El adelanto electoral: la gran apuesta de la dama de hierro de Japón Yolanda Álvarez @Yalvareztv