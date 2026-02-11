No es una nueva técnica para detener y "deportar" a inmigrantes tras la llegada de la nueva primera ministra de Japón
Se ha difundido en redes sociales que, tras la elección como primera ministra de Japón de la ultraconservadora Sanae Takaichi, la policía del país ha empezado a detener a "inmigrantes ilegales" envolviéndolos en una tela o plástico para bloquearlos y después deportarlos. Es falso. Esta técnica de detención es empleada por los agentes en Japón desde hace años.
Un mensaje en X compartido más de 8.000 veces desde el 8 de febrero asegura: "En Japón tras la victoria de la derechista Sanae Takaichi, empezaron a largar a los inmigrantes ilegales que querían pasarse de listos. Los envuelven como si fueran Sushi y los llevan a zonas especiales para ser deportados. ¿Ven Europa?, ¡APRENDAN!". La publicación comparte un vídeo de 14 segundos que alcanza el millón de reproducciones y muestra a varios agentes de policía deteniendo a una persona a la que enrollan con una manta.
Se trata de un vídeo grabado en Tokio, Japón, que circula al menos desde el 6 de febrero.Geolocalizamos las imágenes en este punto del distrito de Shinjuku, en Tokio, Japón (35.70151, 139.69894) y este es el lugar en el que se produce la detención que muestra el vídeo que ha circulado por redes sociales. Una búsqueda inversa de la imagen nos remite a esta grabación publicada el 6 de febrero que enseña una versión extendida de la misma detención desde otro punto de vista. El mensaje que acompaña a la grabación en ambos casos dice en chino: "El 1 de febrero, alguien grabó este video en Shinjuku, Tokio. La policía sometió a un extranjero, inmovilizándolo contra el suelo. El hombre se negó a levantarse, así que lo envolvieron en una lona y se lo llevaron en una patrulla. Después de que el video circulara en el extranjero, se extendió el rumor de que, si haces algo malo en Japón, te convertirán en rollos de sushi... ¿No es adorable?".
Es una técnica utilizada hace años por la policía en Japón
El uso de futones o de mantas para envolver a detenidos no es una técnica nueva en Japón, no ha comenzado a utilizarse tras la llegada al poder de Takaichi el 20 de octubre de 2025. Un comentario en X a un mensaje que difunde el vídeo aporta un reportaje de la BBC de 2017 en el que la cadena británica explicaba cómo la policía japonesa utiliza grandes futones en la detención de una persona "violenta o ebria" en lugar de utilizar armas para posteriormente trasladarles a la comisaría. Los agentes recurren también para las detenciones a las artes marciales, según la información de la BBC.
Este otro vídeo difundido en YouTube en noviembre de 2013 ya muestra esta técnica de detención de la policía japonesa. En la grabación se puede observar cómo los agentes inmovilizan a una persona en el suelo, la envuelven en una manta o tela verde y se la llevan.
Takaichi se convirtió en octubre de 2025 en la primera mujer en liderar Japón, como te contamos en RTVE. El pasado 8 de febrero, tras un adelanto electoral, ganó los comicios y obtuvo dos tercios de los escaños en la Cámara Baja.
En VerificaRTVE ya te hemos desmentido vídeos descontextualizados de detenciones policiales difundidos para extender el discurso de odio racista y presentar a todos los migrantes como criminales. En noviembre de 2025 desmontamos este bulo de que la Guardia Civil había detenido a un joven marroquí por violar a una menor en Algeciras y en abril de ese año también desmentimos la falsedad de que el detenido por un tiroteo en San Fernando (Cádiz) era magrebí.