No es una nueva técnica para detener y "deportar" a inmigrantes tras la llegada de la nueva primera ministra de Japón

Se ha difundido en redes sociales que, tras la elección como primera ministra de Japón de la ultraconservadora Sanae Takaichi, la policía del país ha empezado a detener a "inmigrantes ilegales" envolviéndolos en una tela o plástico para bloquearlos y después deportarlos. Es falso. Esta técnica de detención es empleada por los agentes en Japón desde hace años.

Un mensaje en X compartido más de 8.000 veces desde el 8 de febrero asegura: "En Japón tras la victoria de la derechista Sanae Takaichi, empezaron a largar a los inmigrantes ilegales que querían pasarse de listos. Los envuelven como si fueran Sushi y los llevan a zonas especiales para ser deportados. ¿Ven Europa?, ¡APRENDAN!". La publicación comparte un vídeo de 14 segundos que alcanza el millón de reproducciones y muestra a varios agentes de policía deteniendo a una persona a la que enrollan con una manta.

Se trata de un vídeo grabado en Tokio, Japón, que circula al menos desde el 6 de febrero.Geolocalizamos las imágenes en este punto del distrito de Shinjuku, en Tokio, Japón (35.70151, 139.69894) y este es el lugar en el que se produce la detención que muestra el vídeo que ha circulado por redes sociales. Una búsqueda inversa de la imagen nos remite a esta grabación publicada el 6 de febrero que enseña una versión extendida de la misma detención desde otro punto de vista. El mensaje que acompaña a la grabación en ambos casos dice en chino: "El 1 de febrero, alguien grabó este video en Shinjuku, Tokio. La policía sometió a un extranjero, inmovilizándolo contra el suelo. El hombre se negó a levantarse, así que lo envolvieron en una lona y se lo llevaron en una patrulla. Después de que el video circulara en el extranjero, se extendió el rumor de que, si haces algo malo en Japón, te convertirán en rollos de sushi... ¿No es adorable?".