Exteriores confirma una víctima mortal española tras el seísmo de Colombia y 12 nacionales sin localizar
- Albares ha trasladado sus "condolencias" a los familiares del fallecido con doble nacionalidad
- Ha pedido a los nacionales en paradero desconocido que contacten a los servicios consulares en el país
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha informado de que un ciudadano español con doble nacionalidad ha muerto en el terremoto que sacudió Colombia el pasado lunes. La cifra de nacionales en paradero desconocido es de 12 personas.
Albares ha lamentado esta pérdida y ha trasladado sus "condolencias y solidaridad a familiares y amigos".
La cifra total de fallecidos por el terremoto de magnitud 7,4 registrado en el noroeste de Colombia ha aumentado a 265 muertos y cerca de 3.500 heridos. Casi 500 personas permanecen desaparecidas.
Llamamiento a los españoles en Colombia
El titular de Exteriores ha recordado a todos los españoles en el país que el personal de la Embajada y del Consulado "están a su disposición". Además, ha insistido en que "si algún español en Colombia no se ha puesto en contacto con nosotros, por favor que lo haga".
Albares detalló en un primer momento que 164 personas de nacionalidad española estaban sin localizar en el país tras el seísmo del lunes. El miércoles la cifra había bajado a 75.
España pone en marcha un paquete de ayuda
Albares ha precisado que el Gobierno ya ha activado un paquete de ayuda de un millón de euros con "material de refugio, kits de agua y saneamiento y apoyo al personal sanitario".
El Gobierno colombiano ha cifrado en 11.347 las viviendas destruidas y otras 53.526 sufren desperfectos. Además, han colapsado 140 edificios, más de 1.800 centros educativos y 631 centros comunitarios han resultado afectados. El presidente del país, Abelardo De la Espriella, ha declarado la "emergencia económica".
El seísmo se originó este lunes a una profundidad de 107 kilómetros con epicentro en San José del Palmar, un municipio del departamento del Chocó situado entre las ciudades de Medellín, Bogotá y Cali. "El estallido ha sonado como una bomba", relataban algunos vecinos. El movimiento telúrico se ha sentido en países como Venezuela, Ecuador y Panamá.