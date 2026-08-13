Exteriores confirma una víctima mortal española tras el seísmo de Colombia y 12 nacionales sin localizar

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha informado de que un ciudadano español con doble nacionalidad ha muerto en el terremoto que sacudió Colombia el pasado lunes. La cifra de nacionales en paradero desconocido es de 12 personas.

Albares ha lamentado esta pérdida y ha trasladado sus "condolencias y solidaridad a familiares y amigos".

La cifra total de fallecidos por el terremoto de magnitud 7,4 registrado en el noroeste de Colombia ha aumentado a 265 muertos y cerca de 3.500 heridos. Casi 500 personas permanecen desaparecidas.

Llamamiento a los españoles en Colombia El titular de Exteriores ha recordado a todos los españoles en el país que el personal de la Embajada y del Consulado "están a su disposición". Además, ha insistido en que "si algún español en Colombia no se ha puesto en contacto con nosotros, por favor que lo haga". Albares detalló en un primer momento que 164 personas de nacionalidad española estaban sin localizar en el país tras el seísmo del lunes. El miércoles la cifra había bajado a 75. Colombia centra sus fuerzas en rescates 'in extremis' tras el terremoto: las próximas horas son clave